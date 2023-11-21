Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İsrail'e karşıt tutumuyla bilinen Cezayir'e gitti. Burada Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılanan Erdoğan Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki lider görüşmeye geçti.

İŞBİRLİKLERİ ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak. İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İSRAİL'İN KATLİAMI KONUŞULACAK

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurma yönündeki çabaları sürerken İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi sonrasında Erdoğan'ın ilk bölgesel ziyaretini İsrail'e karşı tutumuyla öne çıkan Cezayir'e yapması önem taşıyor.

"DURUŞUNU HER ZAMAN NET ORTAYA KOYAN BİR ÜLKE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Kasım'da İİT Olağanüstü Zirvesi'nin yapıldığı Suudi Arabistan'dan dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada bu durumu teyit etmişti. Erdoğan, 21 Kasım'daki Cezayir ziyaretini çok önemsediğini vurgulayarak, "Çünkü bu ülkeler arasında Cezayir, duruşunu her zaman net ortaya koyabilen bir ülke, Afrika'da tesir alanı geniş bir ülke. Onun için Sayın Tebbun ile de bu görüşmeyi çok çok önemsiyorum. İnşallah bu takvimi de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz." demişti.

MACRON'UN HOŞUNA GİTMEYECEK

Erdoğan'ın Cezayir'de sıcak karşılanması Fransa lideri Macron'un hoşuna gitmeyecek. Fransız sömürgesinden yıllar sonra kurtulan Cezayir'de Macron hoş karşılanmazken iki ülke arasındaki kriz son yıllarda giderek büyüdü.

Fransa'nın Cezayir'deki 132 yıllık sömürgesi, 1 Kasım 1954'te başlayan ve 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesinin ardından son buldu. Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi, ülkenin servetinin yağmalanması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı. Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor. Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.