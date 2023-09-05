Erdoğan: Esed normalleşme adımlarını maalesef tribünden seyrediyor, temenni ederiz ki o da masada yerini alır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dünyanın çözüme kavuşmasını beklediği tahıl koridoru meselesini görüşmek için Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Suriye ile normalleşme adımları konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e tepki göstererek "Türkiye-Rusya-İran-Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan, tribünden seyrediyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN SURİYE İLE NORMALLEŞME KONUSUNDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin "Suriye ile normalleşme adımları kapsamında bakanlar ve bürokratlar düzeyinde görüşmeler gerçekleşmişti. Rusya'nın da normalleşmeye destek verdiğine dair açıklamalar da yapılmıştı. Sayın Putin ile bu konu gündeme geldi mi? Normalleşme adımlarının hızlanması söz konusu mudur?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyut bir adım atılamaması konusunda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i suçladı.

"İŞİN İÇERİSİNDE BİR TÜRLÜ YER ALMIYOR"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Öncelikle şunu ifade edeyim; Esed bizim normalleşme ile ilgili Türkiye-Rusya-İran-Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan, tribünden seyrediyor. Yani işin içerisinde bir türlü yer almıyor. Biz ise Suriye'nin bu işin içerinde yer alacağını ümit ederek bu çalışmalara kapımızı açtık, "Biz buna varız" dedik. Ancak hala Suriye tarafında olumlu bir tavır yok. Temenni ederiz ki sürecin devamında onlar da masada yerini alır.

"ÖNKOŞULSUZ OLARAK İLERİYE TAŞINMASI GEREKİYOR"

Terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri kapsamlı şekilde dörtlü dışişleri bakanları toplantısında ele alınıyor. Bu başlıklarda ilerleme kaydedilirse Suriye rejimiyle de ilişkilerin normalleşmesi mümkündür. Suriye rejimi ile yürütülen Dörtlü Sürecin başından itibaren önkoşulsuz olması gerektiğini söyledik. Biz bu sürecin aşamalı bir şekilde, belirttiğim üzere önkoşulsuz olarak ileriye taşınması gerektiğini düşündük.

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEN TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEMEK İÇİN O BÖLGEDEYİZ"

Bunun gerçekleşmesi için de Suriye rejiminin sahadaki gerçeklere uygun bir şekilde hareket etmesi, sürece zarar verebilecek yaklaşımlardan kaçınması çok önemli. Malumunuz, bizim bu süreçten temel beklentimiz terörle mücadelede somut adımlar atılması. Bunun yanı sıra, gönüllü ve güvenli geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması ve BM himayesindeki siyasi sürecin canlandırılmasıdır. Bahsettiğim bu alanlarda gelişme sağlanması sürecin ileriye taşınmasına yardımcı olacaktır. Ancak, evvelce de belirttiğim üzere sınırlarımızı ve vatandaşlarımızı tehdit eden terör unsurları bertaraf edilmeden, nüfus hareketliliği riskleri ortadan kaldırılmadan, bizim güvenliğimizi ön planda tutan yaklaşımımızın değişmesi söz konusu değildir. Türkiye, komşularının toprak bütünlüğünden yanadır. Suriye'deki iç savaşın başından beri de bu ülkenin toprak bütünlüğüne en büyük tehdidin bu ülkede konuşlu terör örgütleri olduğunu söylüyoruz. Ülkemizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemiz de son terörist etkisiz hale gelinceye kadar sürecektir. Suriye'nin kuzeyini, Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerinden temizlemek için o bölgedeyiz."