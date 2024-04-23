Erdoğan: Hamas'ın merkezi Katar dışına taşınmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Erdoğan: Hamas'ın merkezi Katar dışına taşınmayacak

Erdoğan: Hamas\'ın merkezi Katar dışına taşınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın merkezini Katar dışına taşıyacağı yönündeki iddialarla ilgili, Katar Emiri Şeyh Temim’in, 'böyle bir adım atacağını' düşünmediğini söyledi. Erdoğan, Hamas liderlerinin nerede olduğunun önemli olmadığını, önemli olanın Gazze'deki durum olduğunu belirtti. Son günlerde uluslararası basında Hamas'ın merkezini Katar'ın dışına taşıyacağı yönünde haberler yer almıştı.

23.04.2024 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın merkezini Katar dışında başka bir ülkeye taşıyacağı yönündeki iddialarla ilgili, Katar Emiri Şeyh Temim'in, "böyle bir adım atacağını" düşünmediğini söyledi.

Son günlerde uluslararası basında Hamas'ın merkezini Katar'ın dışına taşıyacağı yönünde haberler yer almıştı.

Erdoğan, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile 20 Nisan'da İstanbul'da görüşmüştü.

Irak ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Katar'daki Hamas üyelerine yönelik ciddi baskılar olduğuna, Hamas yönetiminin oradan ayrılmasına yönelik iddialar var. Türkiye'ye gelmeleri mümkün olabilir mi? Sizden bir talepte bulunuldu mu?" diye soruldu.

Erdoğan soruya, "Önemli olan Hamas liderlerinin nerede olduğu değil, Gazze'deki durumdur. Bu söylediğiniz konuyla ilgili olarak Katar'daki konumlarının ne olacağı hususunda doğrusu bana böyle bir bilgi gelmedi" diyerek yanıt verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat Katar Emiri Sayın Şeyh Temim'in, bu kardeşlerimizle ilgili, onların Katar'daki pozisyonunu yok farz edecek bir adımı atacağına dair bir şey duymadım. Böyle bir adım atacağını da düşünmüyorum.

"Onlara karşı olan samimiyeti, onlara karşı olan tavrı, her zaman ailenin bir ferdi gibidir. Bundan sonraki süreçte de yine onlara karşı bu tavrın değişeceğine asla ihtimal vermiyorum."

Hamas'ın merkezini Katar'dan taşıyacağı iddiaları nasıl gündeme geldi?

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News Arabia haber sitesi 19 Nisan'da yayımladığı bir haberde Hamas liderlerinin bir sonraki merkezinin İran ya da Türkiye olabileceğini öne sürmüştü.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin 20 Nisan'da yayımladığı bir başka haberde ise Hamas'ın siyasi liderlerinin Katar'dan ayrılmak için alternatifleri araştırdığı iddia edilmişti.

Arap yetkililere dayandırılan haberde, Hamas'ın yakın zamanda aralarında Umman'ın da bulunduğu iki ülkeyle, liderlerinin oraya taşınması konusunda temas kurduğu belirtiliyordu.

Gazeteye konuştuğu belirtilen Arap yetkililer, "Hamas'ın yavaş ilerleyen rehine müzakerelerinin aylarca sürebileceğine inandığını, bunun da grubun Katar'la yakın bağlarını ve Doha'daki varlığını riske attığını" söylüyordu.

Bu haberlerin yayımlanmasından kısa bir süre sonra Müslüman Kardeşler'e ait Londra merkezli internet yayını Arabi 21, ismini vermek istemeyen Hamas kaynaklarına atıfta bulunarak, grubun "ABD'nin baskısıyla liderlerinin Katar'dan ayrılmasına yönelik düzenlemeler ve müzakereler" yürüttüğünü yalanladığını yazdı.

Katar, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde ana arabulucu olarak görev yapıyor.

Ancak Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, geçen hafta Doha'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Katar'ın arabulucu rolünü yeniden değerlendirdiğini açıklamıştı.

Al Sani, bazı tarafların arabulucuğu "dar siyasi amaçlara" alet ettiğini söylemişti.

Katar'ın aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Al Sani, müzakerelerin "kırılgan bir aşamada" olduğunu belirtmiş ve bir "engelle" karşılaştıklarını kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile 20 Nisan'da İstanbul'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

Hamas ve Katar iddialarının yanında Orta Doğu'da İran-İsrail geriliminin arttığı döneme rastlayan görüşmede, Gazze'ye yardım ve ateşkes konularının ele alındığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi.

Haniye ile yapılan görüşmede, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Hamas ile Fetih grupları arasında uzlaşmanın sağlanması konusunun da yer alması bekleniyordu.

Kaynak: BBC

Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Katar, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan: Hamas'ın merkezi Katar dışına taşınmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı Eşler canlı yayında böyle yüzleşti Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı! Eşler canlı yayında böyle yüzleşti
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 16:47:47. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Hamas'ın merkezi Katar dışına taşınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement