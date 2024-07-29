Erdoğan: İsrail'e Karabağ ve Libya'da yaptığımız gibi müdahale edebiliriz - Son Dakika
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Erdoğan: İsrail'e Karabağ ve Libya'da yaptığımız gibi müdahale edebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki göstererek, İsrail'e müdahale edebileceklerini belirtti. İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise Erdoğan'ı Saddam Hüseyin'e benzeterek yanıt verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Katz'ın açıklamasını eleştirerek, Netanyahu'nun da Hitler gibi sonunun olacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Filistin Yönetimi Başkanı Abbas'a tepki göstererek, özür dilemesi gerektiğini belirtti.

29.07.2024 02:03
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve işgaline sert tepki gösterdi. Pazar günü AKP Rize İl Teşkilatı'nın düzenlediği toplantıya katılan Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ın sözlerine Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin benzetmesiyle yanıt verdi.

Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in yolundan gidiyor ve İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyor. (Erdoğan) orada (Irak'ta) ne olduğunu ve bunun nasıl bittiğini hatırlamalı" dedi.

Katz X mesajında Erdoğan ve Saddam Hüseyin'in yan yana fotoğraflarını da paylaştı.

Saddam Hüseyin, ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından 2006'da idam edilmişti.

Dışişlerinden Katz'a yanıt

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın açıklamasını X hesabından yaptığı bir açıklamayla eleştirdi.

Bakanlığın açıklamasında "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Gazze operasyonlarını, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzelediği saldırıların ardından başlatmıştı. İsrailli yetkililer operasyonların savunma amaçlı olduğunu savunuyor.

Erdoğan: Mahmut Abbas özür dilemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki konuşmasında Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'a da tepki gösterdi.

Erdoğan, Türkiye'ye davet ettikleri Abbas'ın kendilerine olumlu bir cevap vermediğini söyledi.

"Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın. Önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz."

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Erdoğan: İsrail'e Karabağ ve Libya'da yaptığımız gibi müdahale edebiliriz - Son Dakika

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