NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'ın restine yanıt: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini destekliyorum - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'ın restine yanıt: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini destekliyorum

10.07.2023 14:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım" restine, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den yanıt geldi. Stoltenberg, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Litvanya'da gerçekleşecek NATO Zirve'sine katılmak üzere havaalanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " Türkiye'yi 50 yıldır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım." dedi. Basın toplantısında bu konuya değinen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini destekliyorum." ifadelerini kullandı.

"İSVEÇ'İ NATO'YA SOKMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

11-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Önemli mesajlar veren Stoltenberg, şöyle devam etti: "İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün.

"SAVUNMA PLANI ÜZERİNDE ANLAŞACAĞIZ"

NATO Baltık bölgesinde mevcudiyetini artırmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda daha fazla asker sevk etmiştik. Ukrayna işgalinden sonra Madrid zirvesindeki kararla bunu artırmıştık. Bu zirvede yarın ve yarından sonraki gün savunma planı üzerinde anlaşacağız. Bunun dışında tüm ittifaklarımızı koruyabilecek hale geleceğiz.

"UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUK"

Almanya'nın kararını da mutlulukla karşıladım. Bu kararı çok uzun süredir bekliyorduk. Kişisel olarak ben ve diğer liderler aynı şeyi vurguladık. Çevremizdeki jeopolitik durum giderek daha kötü hale gelecek. Nükleer silahların yerleştirilmesi konusunda ve Wagner'in bu ülkeye gelmesi konusunda müttefik birliğine ihtiyacımız var. NATO'nun bu bölgede savunmasının güçlenmesi kolektif savunmamız açısından önemli. Bu kararın da tam zamanında geldiğini düşünüyorum"

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın Vilnius kentine doğru yola çıkmadan havalimanında yaptığı açıklamada, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var." şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: destekleme, türkiyenin ab üyelik istegi yok. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'ın restine yanıt: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini destekliyorum - Son Dakika


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