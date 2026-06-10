Erdoğan ve Netanyahu arasında karşılıklı sert suçlamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.

Erdoğan 10 Haziran'daki meclis grup toplantısında İsrail'in kurulduğu günden bu yana "bölgede barışı ve güvenliği tehdit ettiğini" söyledi.

"Filistin'e yönelik işgal ve Filistinlilere yönelik soykırım sistematik bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Netanyahu hükümetinin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla bu ülkeleri olduğu kadar "artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşındığını" söyledi.

İsrail'in Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için de çaba gösterdiğini, "çıban başı olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk ürettiğini" savundu.

Erdoğan, "Kimse macera peşinde koşmasın… Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur" ifadesini kullandı.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti liderleri Aralık ayında bir araya gelmiş ve güvenlik alanında duyurmuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından kısa süre sonra Netanyahu, X'teki sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Netanyahu, Erdoğan için "antisemitik [Yahudi düşmanı] diktatör" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ı "Kürtlere karşı soykırım uygulamak, Hamas terör örgütünün arkasında durmak, kendi halkını ezip siyasi rakiplerini hapse atmakla" itham eden Netanyahu, cumhurbaşkanı için "İsrail Devleti'ne ahlak dersi verebilecek en son kişi" dedi.

Netanyahu, İsrail ordusunu "dünyanın en ahlaklı ordusu" olarak niteledi ve "İran ve onun vekillerine karşı kararlı adımlar atmaya devam edecektir" dedi.

Netanyahu'nun sözlerine Türkiye'den ilk tepki ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ifadeleri cumhurbaşkanına yönelik "mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar" olarak nitelendirildi ve "kamuoyunu yanıltma çabası" olarak yorumlandı.

Bakanlık Netanyahu hükümetinin "Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için" çalışmanın sürdürüleceği ifade edildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu ve kabine üyelerinden gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Partisinin 10 Haziran'daki MYK toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında konuşan Çelik, "İşgalcilik, fetihçilik, başka ülkelerin toprağına göz dikme, Netanyahu hükümetiyle özdeştir" dedi.