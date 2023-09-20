Erdoğan ve Netanyahu ilk kez yüz yüze görüştü: 'Kravatlarımızın benzerliği ikili ilişkilerin geliştiğinin göstergesi' - Son Dakika
BBC

Erdoğan ve Netanyahu ilk kez yüz yüze görüştü: 'Kravatlarımızın benzerliği ikili ilişkilerin geliştiğinin göstergesi'

Erdoğan ve Netanyahu ilk kez yüz yüze görüştü: \'Kravatlarımızın benzerliği ikili ilişkilerin geliştiğinin göstergesi\'
Son Güncelleme: 20.09.2023 14:34

BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Netanyahu ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Netanyahu ilk kez yüz yüze bir araya geldi. İki lider daha önce yalnızca telefonda görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin İsrail tarafından yapılan açıklamada, iki liderin karşılıklı olarak resmi ziyaret niyetlerini dile getirdiğini aktarıyor.

Başbakan Netanyahu da paylaştığı sosyal medya mesajında, “yenilenen ortaklığın ilerletilmesi” için karşılıklı ziyaretleri dört gözle beklediğini söyledi.

Türk tarafı ise görüşmede Filistin sorununun konuşulduğunu kaydetti.

İletişim Başkanlığı açıklamasında “İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü” ifadesi yer aldı.

İsrail tarafının görüşmeye ilişkin açıklamasında ise, İsrail Suudi Arabistan normalleşmesi dahil bölgesel ve uluslararası konuların konuşulduğu aktarılıyor.

Netanyahu, İstanbul’daki İsrailli turistlere yönelik bir saldırının engellenmesi konusunda gösterilen güvenlik işbirliği için Erdoğan’a teşekkür ettiğini de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini söylediği aktarılıyor.

Erdoğan daha önce İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzının en sağlıklı proje olduğunu söylemişti.

Kravatlar üzerinden espriler yapıldı

İki liderin görüşmesinde İngilizce, hem ‘kravat’ hem ‘ikili ilişki’ anlamına gelen “tie” kelimesi üzerinden esprili bir konuşma geçti.

Netanyahu, Türkevi’ni birkaç cümleyle övdükten sonra Erdoğan’a “Kravatını da beğendim” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın bu iltifata gülerek, “Gömlek de kravat da aynı” demesi üzerine, Netanyahu, “Kravat benzerliğimiz ikili ilişkilerimizin geliştiğinin göstergesi” dedi.

ABD'de Brooklyn College'da tarih bölümünde görev yapan Osmanlı ve Orta Doğu Tarihi uzmanı Doç. Dr. Louis Fishman, görüşmeye ilişkin X’den (eski ismiyle Twitter) yaptığı paylaşımda, iki liderin benzediği yorumunu şöyle dile getirdi:

“On yıldan uzun bir süre boyunca, Erdoğan ve Netanyahu, karşılıklı olarak birbirlerini lanetledi. Ama bölgesel siyasetteki değişimler sonrası ikili ilk kez yüz yüze bir araya geldi. İki ülkenin iç siyasetindeki gelişmelere bakılırsa, aralarındaki benzerlikler, farklılıklardan belki de daha çok, tıpkı bezelye taneleri gibi.”

İsrail’de aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin yüksek yargının yapısı üzerinde getirmeye çalıştığı değişiklikler aylardır kitlesel protestolara sahne oluyor.

Protestocular Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlama çabalarını engellemeye çalışıyordu.

Bu protestolar BM Genel Kurulu’nun yapıldığı New York’ta da tekrarlandı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Erdoğan ve Netanyahu ilk kez yüz yüze görüştü: 'Kravatlarımızın benzerliği ikili ilişkilerin geliştiğinin göstergesi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan ve Netanyahu ilk kez yüz yüze görüştü: 'Kravatlarımızın benzerliği ikili ilişkilerin geliştiğinin göstergesi' - Son Dakika
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