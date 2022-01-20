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Erkek arkadaşının adını cinsel organına yazdırmıştı: Ayrılınca çözümü ilginç oldu! - Son Dakika

Erkek arkadaşının adını cinsel organına yazdırmıştı: Ayrılınca çözümü ilginç oldu!

20.01.2022 08:22
Erkek arkadaşının adını cinsel organına yazdırmıştı: Ayrılınca çözümü ilginç oldu!

Britanya'da yaşayan ve bölgenin en çok dövmeye sahip olan kadını, cinsel organına erkek arkadaşının adını yazdırmıştı. Fakat çift bir süre sonra ayrıldı. Genç kadın ise, 'en büyük pişmanlığı'nı ortadan kaldırmak için bakın ne yaptı…

Neredeyse vücudunun tamamında dövme olan kadın, bu tutkusuna, en çok pişmanlık duyulan trendi yaptırarak başladı. Yani cinsel organına erkek arkadaşının adını yazdırarak. Ancak bir süre sonra terk edildi.

İNGİLTERE'NİN EN ÇOK DÖVMESİ OLAN KADINI

Şimdi İngiltere'nin en çok dövmesi olan kadını Becky Holt, eski erkek arkadaşının adını sildirmek için dövmenin üstüne bir kuru kafa dövmesi daha yaptırdı.

İLK DÖVMESİNİ 15 YAŞINDA YAPTIRDI

Becky Holt'un yüzünde, boynunda ve vücudunun neredeyse her yerinde birçok dövme var. Ancak ilk dövmesinin ömrü bir yıldan az sürmüştü. Henüz 15 yaşındayken o dönemki erkek arkadaşının ismini cinsel organına dövme yaptırmıştı. 6 ay sonra ise çift ayrıldı ve Becky'nin cinsel organında eski sevgilisinin adı utanç verici bir şekilde kaldı.

"KENDİMİ ÇOK ZEKİ SANIYORDUM"

Becky'nin babası ise kızını bu durumdan kurtarmak için ona para verdi ve ismin üzerine çiçek dövmesi yaptırmasını istedi. Becky çiçek yerine kuru kafa dövmesi yaptırdı.

2018 yılında sosyal deney belgeseline konuşan Becky "Eski erkek arkadaşımın ismini cinsel organıma dövme yaptırmıştım. Bu benim ilk dövmemdi. Çok berbat olduğunu biliyorum, 15 yaşımdayken kendimi çok zeki sanıyorum. Dövmeyi yaptırdıktan 6 ay sonra ayrıldık. Babam bana dövmeyi kapattırmam için para vermişti ve sonra sövme yaptırmaya devam ettim" diyor.

"DAHA FAZLASINI İSTEDİM"

Utanç veren anısının üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra Becky, dövmelere karşı takıntılı hale geldi ve sövme sanatçısını sürekli ziyaret etti. "Büyük dövmemi 5 yıl kadar önce yaptırdım ve oradan devam ettim. Bir tane yaptırınca duramadım. Çılgına döndüm ve daha da fazlasını istedim."

ÇİÇEK YERİNE KURU KAFA

Becky, Twitter takipçilerine cinsel organında kuru kafa dövmesi olduğunu 2013 yılında söyledi. Mesajında, dövmenin canını çok yaktığını, çiçek yaptıracağını ancak kuru kafaya karar verdiğini söyledi.Real Stories adlı YouTube kanalında yayınlanan hikayesinde, Becky dövmeli yeni görünümünün modellik yapmaya başlamasının parçası olduğunu söyledi.

"OKULDAN ATILDIM, HIRSIZLIK YAPTIM"

Becky, modelliğe başlama hikayesini ise şu şekilde anlatıyor: Ailem beni büyütürken benden hoşlandıklarını sanmıyorum. Hep sorun çıkarırdım.Sanırım benim yüzümden boşandılar. Okuldan atıldım, hırsızlık yaptım, gerçekten kayboldum ve ailemden tepki almak için bir şeyler yapıyordum. Sonra biraz büyüyünce aslında bunu yapmak istemediğimi fark ettim. Param olsun istiyordum, hayatta başarılı olmak istiyordum, geleceğim olsun istiyordum ve modelliği keşfettim.

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İngiltere, Dövme, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erkek arkadaşının adını cinsel organına yazdırmıştı: Ayrılınca çözümü ilginç oldu! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Erkek arkadaşının adını cinsel organına yazdırmıştı: Ayrılınca çözümü ilginç oldu! - Son Dakika
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