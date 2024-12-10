Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar - Son Dakika
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Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

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Beşar Esad yönetiminin pazar günü düşmesinden beri, yakınlarından haber almayı uman Suriyeli siviller ülkenin en gizli ve en kötü şöhretli hapishanesi Saydnaya'ya akın ediyor. Yeraltından sesler gelmesine rağmen tutuklu mahkumlara bir türlü ulaşılamıyor.

10.12.2024 11:47
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Başkent Şam'ın 30 kilometre kadar kuzeyinde, 1980'li yılların başında küçük bir kasabada kurulan hapishane, Esad ailesinin rejimlerine karşı çıkanları uzun zamandır tuttuğu bir yer. İnsan hakları kuruluşlarınca "insan mezbahası" adıyla anılan Sednaya çok sıkı saklanan bir sırdı ve şu ana dek hapishanenin içinden hiç görüntü hiç alınamamıştı.

Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

15 BİN KİŞİ İŞKENCE ALTINDA ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Ağı, 2011'de Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 157 binden fazla kişinin tutuklandığını açıkladı. Bunlar arasında 5 bin 274 çocuk ve 10 bin 221 kadın da var. Ayrıca, bu süre zarfında 15 binden fazla kişinin işkence altında öldüğü iddia ediliyor.

Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

İÇİNDE VÜCUT PRESİ VAR

Hapishanelerden birinin içinden gelen yeni görüntülerde, kemikleri kırmak ve mahkumları infaz etmek için kullanılmış gibi görünen, ortaçağa özgü bir vücut presi görülüyor.

Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

72 FARKLI İŞKENCE

İnsan hakları ağı, rejimin 72 farklı işkence yöntemini belgeledi. Bunlar arasında cinsel organları elektrikle kesmek veya ağırlık asmak; yağ, metal çubuklar, barut veya yanıcı böcek ilaçları ile yakmak; kafaları bir duvar ile hapishane hücresinin kapısı arasında ezmek; vücutlara iğne veya metal iğneler sokmak; tutukluları giysi, banyo, tuvalet olanaklarından mahrum bırakmak vb. yer alıyor.

Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

"İNSAN MEZBAHASI" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Şam'ın dışında bulunan bu yer, bir tepede yer alıyor ve 1,4 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. 2017 tarihli bir Uluslararası Af Örgütü raporu, Sednaya'da binlerce kişinin toplu olarak asıldığını tespit etti. Hapishane bu olayın ardından, "İnsan Mezbahası" olarak nitelendirdi. Her hafta 20 ila 50 kişi, genellikle pazartesi ve çarşamba geceleri öldürülüyordu. Uluslararası Af Örgütü, Eylül 2011 ile Aralık 2015 arasında 5 bin ila 13 bin kişinin idam edildiğini tahmin ediyor.

Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

SESLER GELİYOR AMA ULAŞAMIYORLAR

Esad rejiminin düşmesinin ardından korku filmlerini andıran bu hapishanedeki yakınlarını aramaya giden Suriyeli sivillerin endişeli bekleyişi ise sürüyor. Yeraltına kadar uzandığı tahmin edilen hapishanede içerideki mahkumların sesi duyulmasına rağmen nerede olduklarına bir türlü ulaşılamıyor.

Esad\'ın \'insan mezbahası\'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Beşşar Esed, Politika, Suriye, Dünya, Pazar, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • soner:
    Allah sizleri bildiği gibi hak ettiğiniz gibi yapsın inşallah 11 0 Yanıtla
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