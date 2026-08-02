Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı

İspanya'nın Fas sınırındaki Kuzey Afrika toprağı Ceuta'da yaşanan göç krizi ağır bilanço bırakmaya devam ediyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Fas'tan deniz ve kara yoluyla Ceuta'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

BİNLERCE GÖÇMEN FAS'A DÖNÜYOR

30 Temmuz'dan itibaren on binlerce kişinin Avrupa umuduyla Ceuta'ya akın etmesinin ardından İspanyol makamları sınır güvenliğini artırdı.

Yetkililer, Avrupa'ya geçiş ihtimalinin ortadan kalkmasıyla birlikte göçmenlerin büyük bölümünün gönüllü olarak ya da geri gönderilerek Fas'a döndüğünü açıkladı. İspanya basını, geri dönüş sürecinin hız kazandığını aktarırken, daha önce yaklaşık 69 bin 500 düzensiz göçmenin Fas'a dönmeye başladığı bildirilmişti.

KENT SOKAKLARINDA TEK TEK KONTROL EDİLİYORLAR

İspanyol yetkililer, Ceuta'da kalan düzensiz göçmenlerin tespiti için kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

30 Temmuz'dan itibaren kente giriş yapan düzensiz göçmenlerin gerçekten bölgeden ayrılıp ayrılmadığını belirlemek amacıyla güvenlik güçlerinin sokaklarda kimlik ve kontrol uygulamaları yaptığı belirtildi.

KRİZ AVRUPA'YA YAYILDI

Ceuta'da yaşanan kitlesel göç hareketi yalnızca İspanya'yı değil Avrupa Birliği'ni de harekete geçirdi.

Göç dalgasının ardından İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını geçici olarak askıya alırken, Fransa da sınır kontrollerini sıkılaştırdı. Avrupa Birliği ise kriz nedeniyle içişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

YÜZER BARİYER KURULUYOR

İspanya hükümeti, benzer göç dalgalarının önüne geçebilmek için Ceuta kıyılarına yüzer deniz bariyeri yerleştirme çalışmalarını da hızlandırdı. Yetkililer, yeni güvenlik önlemleriyle düzensiz geçişleri engellemeyi hedeflediklerini açıkladı.