Fatih'te hanutçu tartıştığı Çinli turisti darbetti

Fatih\'te hanutçu tartıştığı Çinli turisti darbetti
28.01.2026 14:13
Fatih'te hanutçuluk yapan bir kişi, tartıştığı Çinli turisti darbetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli F.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası F.B. hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı.

FATİH'te hanutçuluk yapan bir kişi tartıştığı Çinli turisti darbetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli F.B. (19) hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Mahmutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hanutçuluk yapan F.B. ile Çinli olduğu öğrenilen turist arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada F.B., turisti darbetti. Çevredekiler yumruklu saldırıyı ayırmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheli F.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken F.B. hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

