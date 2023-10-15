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Filistinli eylemci Biden'ın konuşmasını kesti: Gazze'nin yaşamasına izin verin - Son Dakika

Filistinli eylemci Biden'ın konuşmasını kesti: Gazze'nin yaşamasına izin verin

Son Güncelleme: 15.10.2023 13:36

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bir programda gerçekleştirdiği konuşma sırasında neye uğradığını şaşırdı. Filistin'i destekleyen bir protestocunun ''Gazze'nin yaşamasına izin verin'' ve ''ateşkes hemen şimdi'' diye bağırmasıyla konuşması kesilen Biden, ''Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?'' diyerek sözlerine devam etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşma, Filistin destekçisinin " Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" sözleriyle kesildi.

"GAZZE'NİN YAŞAMASINA İZİN VERİN"

Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bir programda konuşma yaptı. Biden'ın konuşması, Filistin'i destekleyen bir protestocunun "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" diye bağırmasıyla kesildi.

"BAĞIRAN KİŞİYİ DUYAMIYORUM, NE DİYOR?"

Sözü kesildikten sonra kısa bir süre duraklayan Biden, "Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?" diyerek konuşmasına devam etti. Biden konuşmasında, "Bir hafta önce, Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) bu yana Yahudi halkına yapılan en kötü katliamda, nefretin başka bir şekilde açığa çıktığını gördük." dedi.

"BÜYÜK ÇOĞUNLUK CANLI KALKAN OLARAK KULLANILIYOR"

İsrail'de hayatını kaybedenlerin yanı sıra "Hamas tarafından kaçırılan ve rehin tutulanlar"a da işaret eden Biden, "Masum Filistinli aileler ve Hamas ile hiçbir ilgisi olmayan büyük çoğunluk canlı kalkan olarak kullanılıyor." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise bir gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Filistinli eylemci Biden'ın konuşmasını kesti: Gazze'nin yaşamasına izin verin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli eylemci Biden'ın konuşmasını kesti: Gazze'nin yaşamasına izin verin - Son Dakika
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