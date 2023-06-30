Fransa'da Gösterilerde Şiddet ve Yağma Olayları Yaşanmaya Devam Ediyor! 667 Eylemci Gözaltına Alındı, Macron Kriz Masası Kuracak

Fransa'da başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Resmi makamların itidal çağrılarına ve "düzenin sağlanacağı" açıklamalarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşandı. Sokaklarda bariyerler kuran protestocular çok sayıda şehirde araç yaktı, dükkanlara ve kamu mallarına zarar verdi.

40 BİN JANDARMA VE POLİS GÖREVLİ

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, olayları önlemek üzere 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 40 bin jandarma ve polisin görevlendirildiğini bildirmişti. Olayın yaşandığı Nanterre'de ana caddede çok sayıda araç yakılırken, göstericiler binaların duvarlarına "Nael için intikam" yazdı.

KÜTÜPHANE YAĞMALANDI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Paris'in merkezindeki bazı ünlü mağazaların yağmalandığı, dükkanların ve restoranların camlarının kırıldığı, ATM'lere zarar verildiği görüldü. Paris'in güneyindeki Clichy-sous-Bois'de göstericiler ilçe meclisi binasının girişini ateşe verdi. Güneydeki Marsilya şehrinde bir kütüphanenin yağmalandığı, polisin yollara barikat kurmak isteyen 150 kişilik grubu biber gazıyla müdahale ederek dağıttığı bildirildi.

OTOBÜS VE TRAMVAY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Paris'te göstericilerin toplu taşıma araçlarına saldırma ihtimaline karşı gün batımından önce tüm şehirde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi. Toulouse şehrinde araçlara, Lyon'da bir tramvaya zarar verildiği belirtildi.

667 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransız basını, Paris'teki protestoların saat 05.00 itibarıyla büyük ölçüde yatıştığını kaydetti. Fransa'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel M adlı gencin, 27 Haziran'da yakın mesafeden polis tarafından vurulup öldürülmesini takiben başlayan protestolarda bugün itibariyle gözaltı sayısı 667 oldu. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün yaptığı açıklamada "Dün gece polis memurlarımız, jandarmalarımız ve itfaiyecilerimiz bir kez daha nadir görülen bir şiddet eylemine cesurca karşı koydular. Kesin talimatlarım doğrultusunda 667 tutuklama gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugün kriz toplantısı düzenleyeceği belirtildi.