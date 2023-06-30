Fransa'da Gösterilerde Şiddet ve Yağma Olayları Yaşanmaya Devam Ediyor! 667 Eylemci Gözaltına Alındı, Macron Kriz Masası Kuracak - Son Dakika
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Fransa'da Gösterilerde Şiddet ve Yağma Olayları Yaşanmaya Devam Ediyor! 667 Eylemci Gözaltına Alındı, Macron Kriz Masası Kuracak

30.06.2023 13:57

Fransa'da başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Paris ve diğer şehirlerde protestocuların araç yakma, dükkanlara zarar verme ve kamu mallarını yağmalama gibi şiddet eylemleri gerçekleştirdiği bildirildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülke genelinde 40 bin jandarma ve polisin görevlendirildiğini açıkladı. Gösterilerde 667 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kriz toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Fransa'da başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Resmi makamların itidal çağrılarına ve "düzenin sağlanacağı" açıklamalarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşandı. Sokaklarda bariyerler kuran protestocular çok sayıda şehirde araç yaktı, dükkanlara ve kamu mallarına zarar verdi.

Fransa'da gerilim tırmanıyor! 667 eylemci gözaltına alındı, Macron kriz masası kuracak

40 BİN JANDARMA VE POLİS GÖREVLİ

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, olayları önlemek üzere 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 40 bin jandarma ve polisin görevlendirildiğini bildirmişti. Olayın yaşandığı Nanterre'de ana caddede çok sayıda araç yakılırken, göstericiler binaların duvarlarına "Nael için intikam" yazdı.

Fransa'da gerilim tırmanıyor! 667 eylemci gözaltına alındı, Macron kriz masası kuracak

KÜTÜPHANE YAĞMALANDI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Paris'in merkezindeki bazı ünlü mağazaların yağmalandığı, dükkanların ve restoranların camlarının kırıldığı, ATM'lere zarar verildiği görüldü. Paris'in güneyindeki Clichy-sous-Bois'de göstericiler ilçe meclisi binasının girişini ateşe verdi. Güneydeki Marsilya şehrinde bir kütüphanenin yağmalandığı, polisin yollara barikat kurmak isteyen 150 kişilik grubu biber gazıyla müdahale ederek dağıttığı bildirildi.

Fransa'da gerilim tırmanıyor! 667 eylemci gözaltına alındı, Macron kriz masası kuracak

OTOBÜS VE TRAMVAY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Paris'te göstericilerin toplu taşıma araçlarına saldırma ihtimaline karşı gün batımından önce tüm şehirde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi. Toulouse şehrinde araçlara, Lyon'da bir tramvaya zarar verildiği belirtildi.

Fransa'da gerilim tırmanıyor! 667 eylemci gözaltına alındı, Macron kriz masası kuracak

667 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransız basını, Paris'teki protestoların saat 05.00 itibarıyla büyük ölçüde yatıştığını kaydetti. Fransa'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel M adlı gencin, 27 Haziran'da yakın mesafeden polis tarafından vurulup öldürülmesini takiben başlayan protestolarda bugün itibariyle gözaltı sayısı 667 oldu. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün yaptığı açıklamada "Dün gece polis memurlarımız, jandarmalarımız ve itfaiyecilerimiz bir kez daha nadir görülen bir şiddet eylemine cesurca karşı koydular. Kesin talimatlarım doğrultusunda 667 tutuklama gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugün kriz toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Fransa'da gerilim tırmanıyor! 667 eylemci gözaltına alındı, Macron kriz masası kuracak

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerek polisle çatışmıştı. Gösterilerin ardından Paris'in Nanterre, Claramat ve Savigny-le-Temple banliyölerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Emmanuel Macron, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Gösterilerde Şiddet ve Yağma Olayları Yaşanmaya Devam Ediyor! 667 Eylemci Gözaltına Alındı, Macron Kriz Masası Kuracak - Son Dakika
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