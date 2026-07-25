Fransa ve İspanya'da Orman Yangınları: 280 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Fransa ve İspanya'da Orman Yangınları: 280 Bin Kişi Tahliye Edildi

Fransa ve İspanya\'da Orman Yangınları: 280 Bin Kişi Tahliye Edildi
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Fransa ve İspanya'da devam eden orman yangınları nedeniyle 280 binden fazla kişi tahliye edildi.

(ANKARA) - Fransa'nın güneybatısı ile İspanya'nın orta kesimlerinde günlerdir etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle 280 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer, yüksek sıcaklık, kuraklık ve kuvvetli rüzgarların alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini, gelecek saatlerin kritik önem taşıdığını açıkladı.

Fransa'da günlerdi süren orman yangınlarının en şiddetli yaşandığı Gironde ve Landes bölgelerinde özellikle Bordeaux çevresindeki yerleşim yerleri tahliye edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ordu da söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderildi. Yalnızca Bourdeaux çevresinde en az 60 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Gironde bölgesinde yaklaşık 50 itfaiyecinin yaralandığını açıklayan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yaşananları "Benzeri görülmemiş bir durum" olarak tanımladı. Bölgede dumanın Bordeaux'ya kadar ulaştığı, bazı mahallelerde hava kalitesinin ciddi şekilde bozulduğu bildirildi.

PEDRO SANCHEZ YANGIN BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

İspanya'da da Madrid'in batısındaki yangınlar nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. Madrid ve Avila bölgelerinde üç ayrı yangının birleşmesiyle oluşan büyük yangının itfaiye ekiplerinin kapasitesini aştığı uyarısı yapılırken, İçişleri Bakanlığı tahliye edilenlerin sayısının 60 bini geçtiğini açıkladı.

Yangın bölgesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, önceliğin can kaybını önlemek ve yerleşim yerlerini korumak olduğunu belirterek, rüzgarın seyrinin belirsizliği nedeniyle önlerinde "karmaşık saatler" bulunduğunu söyledi. Madrid Bölgesel Acil Durum Yönetimi yetkilileri ise yangının "zirve noktasında" olduğunu ve mevcut koşullarda kontrol altına alınmasının son derece güçleştiğini ifade etti.

Yangınlar yalnızca yerleşim yerlerini değil kritik altyapıyı da etkiledi. NASA, Madrid yakınlarındaki Derin Uzay Haberleşme Kompleksi'nin yangından etkilendiğini, personelin güvenli şekilde tahliye edildiğini ve hasar tespitinin güvenlik sağlandıktan sonra yapılacağını açıkladı.

AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASI DEVREDE

Avrupa Birliği de Fransa ve İspanya'nın talebi üzerine Birlik Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktu. AB yangınlarla mücadeleye destek amacıyla her iki ülkeye yangın söndürme uçakları ve helikopterler gönderirken, uydu görüntüleri ve haritalama sistemleriyle de operasyonlara destek sağlıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ORMAN YANGINLARININ HIZLA YAYILMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uluslarası medya kuruluşlarına değerlendirmelerde bulunun meteoroloji uzmanları, Batı Avrupa'nın bu yıl art arda yaşadığı sıcak hava dalgaları ve uzun süren kuraklığın bitki örtüsünü aşırı derecede kuruttuğunu, kuvvetli rüzgarlarla birleşen bu koşulların yangınların hızla yayılması için elverişli bir ortam oluşturduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, iklim değişikliği Avrupa'da aşırı sıcakların ve buna bağlı orman yangını riskinin artmasına yol açıyor.

Kaynak: ANKA

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