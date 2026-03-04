Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimi değerlendirdi. Macron, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından bölgede oluşan belirsizlik nedeniyle Fransız donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle uçak gemisinin Akdeniz'e doğru hareket etmesi emrini verdiğini duyurdu.

Macron konuşmasında, "Bu istikrarsız durum ve gelecek günlerin belirsizliği karşısında Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdim." ifadelerini kullandı. Fransa'nın bölgede barış ve istikrarı savunan bir güç olmaya devam edeceğini belirten Macron, ülkesinin halkını koruyan, güvenilir ve kararlı bir aktör olarak hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

"SAVAŞIN BAŞLICA SORUMLUSU İRAN"

Orta Doğu'da savaşın yeniden geniş bir coğrafyayı etkisi altına aldığını söyleyen Macron, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmaların başlıca sorumlusunun İran olduğunu savundu. Macron, İran'ın tehlikeli bir nükleer program yürüttüğünü, gelişmiş balistik füze kapasitesi oluşturduğunu ve bölgede çeşitli silahlı grupları desteklediğini öne sürdü.

Macron, İran'ın Hizbullah, Husiler ve Irak'taki Şii milisler gibi grupları silahlandırdığını ve Hamas'a destek verdiğini iddia ederek Tahran yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Bununla birlikte Macron, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonların uluslararası hukukun sınırları dışında yapıldığını belirterek bu saldırıları onaylayamayacaklarını dile getirdi.

İRAN SALDIRILARINDA FRANSIZ ÜSLERİ HEDEF ALINDI

Macron, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misillemeler sırasında bölgedeki iki Fransız üssünün de sınırlı saldırıların hedefi olduğunu açıkladı. Fransa'nın savaşın ilk saatlerinden itibaren meşru müdafaa kapsamında İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüğünü ifade eden Macron, Fransız üslerinin güvenliği için Rafale savaş uçaklarının hava savunma operasyonları yürüttüğünü söyledi. Macron ayrıca çatışmalardan etkilenen ülkelerde bulunan Fransız vatandaşlarının tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek iki tahliye uçağının ilerleyen saatlerde Paris'e ulaşacağını duyurdu.

"LÜBNAN'A KARA HAREKATI STRATEJİK HATA OLUR"

Macron konuşmasında İsrail'in Lübnan'a yönelik olası kara harekatı planlarına da değindi. Böyle bir adımın bölgede tehlikeli bir tırmanmaya yol açacağını belirten Macron, bunun stratejik bir hata olacağı değerlendirmesinde bulundu. Hizbullah'a saldırılarını durdurma çağrısı yapan Macron, İsrail'in de Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

GKRY'YE EK ASKERİ DESTEK KARARI

Macron, Avrupa Birliği üyesi ve Fransa ile stratejik ortaklık anlaşması bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de son günlerde saldırıya uğradığını belirterek bu nedenle bölgeye destek gönderme kararı aldıklarını açıkladı. Macron, Fransız fırkateyni Languedoc'un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ilave hava savunma unsurlarıyla birlikte gönderileceğini duyurdu. Öte yandan Macron, küresel enerji akışının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla askeri araçların da yer alacağı uluslararası bir koalisyon kurulmasını istediklerini ifade etti.