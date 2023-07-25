Fransız askerlerini ülkesinden kovan Mali yeni anayasasına kavuştu! Masadaki Bayraktar mesajı dikkat çekti - Son Dakika
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Fransız askerlerini ülkesinden kovan Mali yeni anayasasına kavuştu! Masadaki Bayraktar mesajı dikkat çekti

25.07.2023 20:02

Fransa'nın sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandıktan sonra Fransız askerlerini ülkeden kovarak tam bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam etti. Son olarak yeni anayasasını imzalayan Mali Devlet Başkanı, masasına Bayraktar Akıncı'nın maketini koyarak Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı. Mali, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'yı da satın almıştı.

1500'lü yıllardan itibaren Afrika'nın önemli bir kısmını sömürgesi altına alan Fransa'ya karşı Mali, 1959 yılında bağımsızlığı kazanmıştı. 2013'te Fransız ordusunun Mali'de gerçekleştirdiği Serval Operasyonu'nun başarısızlığa uğramasıyla birlikte Mali, önce Fransız askerlerini ülkesinde kovarak yıllar içinde tam bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam etti.

AKINCI MESAJI

Mali, şimdi de yeni anayasasıyla birlikte Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı. Mali Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, ülkesinin yeni anayasasını, masasına Bayraktar Akıncı'nın maketini koyarak imzaladı.

2022'DE TB2 SATIN ALMIŞLARDI

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'yı satın alan ülkelerden biri de Mali olmuştu. Teslim edilen SİHA'lar, Savunma Bakanı Albay Sadio Camara'nın 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Mali'de bulunan Mopti hava üssünü ziyareti sırasında görüntülenmişti.

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Son Dakika Dünya Fransız askerlerini ülkesinden kovan Mali yeni anayasasına kavuştu! Masadaki Bayraktar mesajı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız askerlerini ülkesinden kovan Mali yeni anayasasına kavuştu! Masadaki Bayraktar mesajı dikkat çekti - Son Dakika
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