Gazze\'de hasta taşıyan konvoyda bir hasta yaşamını yitirdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün Doğu Akdeniz Bölge (WHO EMRO) Ofisi, Gazze'de kuzeyden güneye hasta taşınırken İsrail'in kontrol noktalarında saatlerce bekletilen konvoydaki bir hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca konvoyların saldırılara maruz kaldığı ve görevlilerin silah zoruyla geçici gözaltına alınıp, dövülüp, soyulup arandığı vurgulandı.

WHO EMRO ofisi bugün yaptığı açıklamada, 9 Aralık'ta DSÖ ekibinin Filistin Kızılay (PRCS) ekibi ve Birleşmiş Milletler'in ilgili ekipleriyle birlikte kuzeydeki Ehli Hastanesi'nden durumu kritik 19 hasta ve 14 refakatçisinin, güneydeki Nasser Tıp Kompleksi'ne taşınması ve dönüşte kuzeye 1500 kişilik tıbbi yardım getirme görevi ve sonrasında yaşananları şöyle aktardı;

"Kuzeye giderken BM konvoyu, Gazze Vadisi kontrol noktasında denetlendi ve ambulans ekibi kimlik tespiti için araçları terk etmek zorunda kaldı. İki PRCS personelinin bir saatten fazla gözaltında tutulması, görevi daha da geciktirdi.

KONVOY KURŞUNLANDI

DSÖ personeli, bu iki kişiden birinin silah zoruyla diz çöktürüldüğünü ve daha sonra görüş alanının dışına çıkarıldığını, orada tacize uğradığını, dövüldüğünü, soyulduğunu ve arandığını gördü. Konvoy Gazze şehrine girerken tıbbi malzemeleri taşıyan yardım kamyonu ve ambulanslardan biri, kurşunlarla vuruldu.

PERSONEL, İKİNCİ KEZ AYNI NOKTADA SAATLERCE SORGULANDI

Ehli Hastanesi'nden hastalarla birlikte güney Gazze'ye dönüş yolunda konvoy, PRCS personelinin ve hastaların çoğunun güvenlik kontrolleri için ambulanslardan ayrılmak zorunda kaldığı Gazze Vadisi kontrol noktasında tekrar durduruldu. Ambulanslarda kalan kritik hastaların üzeri silahlı askerler tarafından arandı.

Daha önce yolda geçici olarak gözaltına alınan aynı iki PRCS personelinden biri, ikinci kez sorguya alındı. Konvoy, onun serbest bırakılmasını koordine etmek için çok sayıda girişimde bulundu, ancak sonunda (iki buçuk saatten fazla bir süre sonra), hastaların ve insani yardım çalışanlarının güvenliği ve refahı için son derece tehlikeli bölgeyi terk etmek ve devam etmek gibi zor bir karar vermek zorunda kaldı.

HASTALARDAN BİRİ YARALARI NEDENİYLE ÖLDÜ

(Son derece kritik hastaları taşıyan üç ambulans daha önce yola devam ederken, üç ambulans konvoyda kalmıştı.) PRCS daha sonra, nakil sürecinde yaralı hastalardan birinin tedavi edilmeyen yaraları nedeniyle öldüğünü bildirdi."

SAĞLIK ÇALIŞANI ELLERİ ARKADAN BAĞLI, KIYAFETSİZ VE AYAKKABISIZ YAYAN SERBEST BIRAKILDI

DSÖ, kontrol noktasında gözaltına alındığı için geride bırakılmak zorunda kalan personelin daha sonra elleri arkadan bağlı kıyafetleri ve ayakkabısı olmadan güneye doğru yayan serbest bırakıldığını belirterek 18 Kasım'da gözaltına alınan 4 sağlık görevlisinden hala haber alınamadığını ifade etti. DSÖ açıklamasında "DSÖ ve ortakları Gazze'de kalma ve halka yardım etme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Ancak Gazze'de çatışmalar arttıkça ve ihtiyaçlar karşılanamadıkça insani destek sistemi çökmenin eşiğinde" ifadelerini kullandı.

KUZEY GAZZE'DEKİ EHLİ HASTANESİ'NDE SON DURUM

DSÖ personeli, sadece 40 yatağı kalan Ehli Hastanesi'ni "Tam bir kaos ve insani felaket bölgesi" olarak tanımladı. Doktorların birçok ihtiyacının yanı sıra hastalar ve kendileri için yiyecek ve su ihtiyacı olduğu vurgulanan açıklamada "Pek çok ciddi vakayı hastane koridorlarında, yerde, hastane şapelinde ve hatta sokakta tedavi ediyorlar. Hastanenin personel sayısı oldukça az ve damar ameliyatları yapma yeteneğinden yoksun. Hayat kurtarmak için son çare olarak uzuv amputasyonlarına karar veriliyor" denildi.