Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen (WCK), İsrail'in hava saldırısı sonucu 7 personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
WCK'nın kurucusu ve başkanı José Andrés, çalışanların "İsrail ordusunun hava saldırısında" öldüğünü söyledi.
İsrail ordusu "kapsamlı bir inceleme" yürüttüğünü açıkladı.
Amerikan yardım kuruluşu, yaşamını yitirenlerin Avustralyalı, Polonyalı, İngiliz ve Filistinli olduğunu, hayatını kaybeden bir kişinin ise ABD ve Kanada vatandaşı olduğunu duyurdu.
Yardım kuruluşunun saldırıyla ilgili yaptığı son açıklamaya göre yardım görevlileri "WCK logolu iki zırhlı araç ve normal bir araçla çatışmasız bir bölgede" seyahat ediyorlardı.
World Central Kitchen, görevlilerinin İsrail güçleriyle koordineli hareket ettiklerini ancak Deyr el-Balah'ta bir depodan ayrıldıktan sonra saldırıya uğradıklarını söyledi.
Yardım kuruluşunun CEO'su Erin Gore, "World Central Kitchen ve tüm dünya olarak bugün İsrail ordusunun hedef gözeterek gerçekleştirdiği bir saldırı nedeniyle güzel hayatlarımızı kaybettiğimiz için çok üzgün ve dehşet içindeyim" dedi.
Gore, WCK'nın bölgedeki faaliyetlerini derhal durdurduğunu açıkladı.
El Aksa Hastanesi'nden bir kaynak da BBC'ye yaptığı açıklamada, üzerlerinde WCK logosu bulunan kurşun geçirmez yelekler giyen dört kişinin cesedinin hastaneye getirildiğini belirtti.
WCK Gazze'de gıda yardımı ve hazır yiyecek dağıtıyor. Kuruluş geçen ay Gazze'de 175 gün içinde 42 milyon öğünden fazla gıda dağıttığını açıklamıştı.
ABD merkezli bir diğer STK olan Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardımı (Anera) da Gazze'deki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Gazze'de İsrail saldırısında 7 World Central Kitchen çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti. Konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının öldürülmesine çok öfkelendiğini belirtti. Griffiths, saldırıda hayatını kaybeden çalışanların ailelerine başsağlığı dileyerek, bu tür eylemlerin savunulamaz olduğunu ve son bulması gerektiğini ifade etti. Uluslararası yardım kuruluşu WCK, İsrail'in saldırısında 7 çalışanını kaybetmişti.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlenen saldırıyı soruşturacaklarını açıkladı. Saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu, saldırı öncesinde yardım kuruluşunu bilgilendirilmişti. Saldırının ardından yardım kuruluşu operasyonlarını durdurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Siirt'ten kutsal topraklara gidecek olan 27 kişilik kafile, sabah namazından sonra Müftülük önünde düzenlenen uğurlama programıyla dualarla yolcu edildi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Müftü Şakir Pinal, umre ibadeti ve kuralları hakkında bilgi vererek, Allah'ın bu yolculuğu mukaddes ve mübarek eylemesini diledi.
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