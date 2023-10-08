Gazze saldırılarında 750 İsrailli kayıp

İsrail basınında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 750 İsraillinin kayıp olduğu belirtildi.

750 İSRAİLLİ KAYIP

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İNSANSIZ HAVA ARACI İDDİASI

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise Askalan'ın güneyindeki Zikim bölgesinde silah sesleri duyulduğu kaydedildi. İsrail ordu radyosu da Gazze Şeridi'nden Netivot yerleşim birimine doğru bir insansız hava aracının sızdığı yönünde şüphelerin bulunduğunu, bu nedenle bölgede uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

NE OLDU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

İKİ TARAFTAN DA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı operasyonlarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurdu.