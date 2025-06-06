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Gazze'ye Doğru Yolculuk Başladı

Gazze\'ye Doğru Yolculuk Başladı
06.06.2025 13:57
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Özgürlük Filosu'nun 'Madleen' adlı teknesi, yardım malzemeleriyle Gazze'ye ilerliyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (FFC) organizasyonuyla 1 Haziran Pazar günü Sicilya'dan yola çıkan tekne, Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor.

Tekne yardım malzemeleriyle birlikte 12 kişiyi taşıyor.

Aralarında İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve iki Türkiye kökenli gönüllü de var.

Türkiye kökenli gönüllerden biri Şuayb Ordu, diğeri ise Alman vatandaşı Yasemin Acar.

Acar, FFC Organizasyon Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi.

Teknenin son olarak Girit açıklarında, Yunan karasuları yakınlarında olduğu ve ilerlemeye devam ettiği belirtildi.

Bir engelleme olmaması halinde iki bin kilometrelik yolculuğun yedi gün sürmesi bekleniyor.

Tekne, Gazze'nin ilk ve tek kadın balıkçısına ithafen "Madleen" adını taşıyor.

İsrail Ordusu ise 3 Haziran Salı günkü açıklamasında ülkenin "karasularını korumaya hazır olduklarını" söyledi.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin "Donanmamız İsrail'in karasularını ve denizdeki sınırlarını korumak için gece gündüz görev yapıyor" dedi.

Sözcü Madleen teknesiyle ilgili bir soruya karşılık da "Bu vakada da hazırlıklıyız" dedi, ancak ayrıntı vermekten kaçındı.

BBC Arapça'ya konuşan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) yetkilileri, teknenin 2010'daki Mavi Marmara saldırısının 15. yıldönümüyle denk düşecek şekilde sembolik bir zamanlamayla yola çıkarıldığını söyledi.

Greta Thunberg de tekne yola çıktıktan sonra yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Biz Filistinlilerin liderliğindeki daha geniş ve büyük, küresel Filistin özgürlük hareketinin bir parçasıyız. Hükümetlerimiz harekete geçmediği için buradayız.

"Buradaki haber Gazze'ye gitmemiz değil, İsrail Gazze'yi kuşatması ve İsrail'in onlarca yıldır insanlara bakı, etnik temizlik, soykırım ve he tür savaş suçu işlemesi."

FFC'nin yola çıkarttığı Conscience (Vicdan) adlı tekne Mayıs ayı başlarında Malta karasuları yakınlarındayken iki insansız hava aracı tarafından vurulmuştu.

FFC olaydan İsrail'i sorumlu tutmuş ama İsrail'den herhangi bir açıklama gelmemişti.

2010'da Mavi Marmara baskınında, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere 22 Mayıs'ta Sarayburnu'ndan Filistin'e hareket eden Mavi Marmara gemisi Akdeniz'de uluslararası sularda 31 Mayıs gecesi İsrail askerleri tarafından baskına uğramıştı.

Baskında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Sicilya, Kültür, Çevre, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'ye Doğru Yolculuk Başladı - Son Dakika

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