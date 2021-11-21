Üye Girişi
Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü - Son Dakika

Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü

21.11.2021 09:04

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşayan Sydney Sutherland isimli hemşire, evine yakın ormanlık alanda koşarken Quake Lewellyn isimli çiftçinin önce tecavüzüne uğradı sonra da öldürüldü. Genç kızın evinin yakınlarında kaybolması sebebiyle soru sorulan çiftçi Lewellyn, şüpheli hareketleriyle polisin dikkatini çekti ve karakoldaki sorgusunda kızı öldürüp gömdüğü yeri itiraf etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletindeki Unity Health Harris Tıp Merkezi'nde hemşire olarak çalışan 25 yaşındaki Sydney Sutherland, her zaman olduğu gibi evinin yakınlarında koşmaya başladı. Ancak Sydney'i bu sefer korkunç bir sürpriz bekliyordu. Quake Lewellyn isimli çiftçinin evinin önüne geldiğinde bir anda saldırıya uğrayan genç kız, tüm çabalarına rağmen Lewellyn'e direnemedi. Lewellyn, önce tecavüz ettiği genç kadını daha sonra ezerek öldürdü.

Genç hemşirenin feci sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğradı

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ YAKALATTI

Olayın yaşanmasının ardından genç kızları eve bir türlü dönmeyen aile, endişelendi. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, genç kızın son görüldüğü yere baktı. Bu sırada çiftçinin evinin orada olduğunu gören ekipler, görüşünü almak için Quake Lewellyn de başvurdu. Ancak 29 yaşındaki adamın şüpheli tavırları polisin dikkatini çekti. Polis ekipleri, Lewellyn'i de şüpheliler arasına yazdı ve karakola götürdü.

Genç hemşirenin feci sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğradı

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Quake Lewellyn isimli şahıs, karakoldaki sorgusunda genç kıza tecavüz ettiğini ve onu öldürdüğünü itiraf etti. Lewellyn, Sydney'i gömdüğü yeri de polis ekiplerine gösterdi. Polis ekipleri, adamın gösterdiği yerde yapılan kazı sonucu genç kızın cansız bedenini buldu ve ailesine teslim etti.

Genç hemşirenin feci sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğradı

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sydney'in öldürülmesine ilişkin dava da geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkemeye Sydney'in avukatlarının yanı sıra aile üyeleri de katıldı. Genç kızın annesi, sanık için "En ağır cezayı almalı" ifadelerini kullanırken, duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Lewellyn isimli adamı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Genç hemşirenin feci sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğradı
Quake Lewellyn
Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü

Tıp Merkezi, Arkansas, Sydney, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yine ay tutulması yine art arda depremler, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan merak edilen soruya yanıt 08:32 Yine ay tutulması yine art arda depremler, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan merak edilen soruya yanıt Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor 07:41 Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
Vatandaşa 13:14 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
09:04 Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü
00:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan haber var! Mesajını yakın dostu Meltem Cumbul paylaştı
00:00 Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak enflasyon çıkışı: ABD'de 7 kat, bizde 2 kat arttı
23:59 BBP Lideri Destici: Asgari ücret 4 bin TL olmalı
23:42 2 bin 779 telefonu var! Rekorlar Kitabı'na başvurdu! Hedefi müze kurmak
23:32 Metropoll anketi: Seçmenin yarısı muhalefete inanmıyor, ondan daha fazlası da iktidara
23:18 Yörük Kızı Müslüme ölü bulunmuştu: Aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor
23:18 Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim
23:10 Kumarda 459 bin dolar kaybeden Serdar Ortaç, masa kapatıp tek başına rulet oynuyormuş!
22:55 Ankara'da bir patlama daha: Doğalgaz patlamasında iki kişi yaralandı
45 dakikası 10 bin lira! ABD'li şirketten havada cinsel ilişkiye girmek isteyenlere özel uçak 45 dakikası 10 bin lira! ABD'li şirketten havada cinsel ilişkiye girmek isteyenlere özel uçak         
09:00
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirveye ilişkin yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirveye ilişkin yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
08:02
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 09:09:42. #1.11#
SON DAKİKA: Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement