Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletindeki Unity Health Harris Tıp Merkezi'nde hemşire olarak çalışan 25 yaşındaki Sydney Sutherland, her zaman olduğu gibi evinin yakınlarında koşmaya başladı. Ancak Sydney'i bu sefer korkunç bir sürpriz bekliyordu. Quake Lewellyn isimli çiftçinin evinin önüne geldiğinde bir anda saldırıya uğrayan genç kız, tüm çabalarına rağmen Lewellyn'e direnemedi. Lewellyn, önce tecavüz ettiği genç kadını daha sonra ezerek öldürdü.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ YAKALATTI

Olayın yaşanmasının ardından genç kızları eve bir türlü dönmeyen aile, endişelendi. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, genç kızın son görüldüğü yere baktı. Bu sırada çiftçinin evinin orada olduğunu gören ekipler, görüşünü almak için Quake Lewellyn de başvurdu. Ancak 29 yaşındaki adamın şüpheli tavırları polisin dikkatini çekti. Polis ekipleri, Lewellyn'i de şüpheliler arasına yazdı ve karakola götürdü.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Quake Lewellyn isimli şahıs, karakoldaki sorgusunda genç kıza tecavüz ettiğini ve onu öldürdüğünü itiraf etti. Lewellyn, Sydney'i gömdüğü yeri de polis ekiplerine gösterdi. Polis ekipleri, adamın gösterdiği yerde yapılan kazı sonucu genç kızın cansız bedenini buldu ve ailesine teslim etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sydney'in öldürülmesine ilişkin dava da geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkemeye Sydney'in avukatlarının yanı sıra aile üyeleri de katıldı. Genç kızın annesi, sanık için "En ağır cezayı almalı" ifadelerini kullanırken, duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Lewellyn isimli adamı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.