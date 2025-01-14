Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Geniş Video İzle

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediliyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen ve birçok ünlü ismin evini kaybetmesine neden olan yangının bittiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Kaydettiği videoda evinin terasından şehri gösteren şarkıcı Gökhan Özen, "Yangın, duman, panik, itfaiye falan öyle bir durum yok" diye konuştu.

14.01.2025 10:44  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan yangınlar farklı bölgelerde sürmeye devam ediyor. "Ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangın" olarak tanımlanan yangınlarla mücadele sürüyor. Rüzgarın şiddetiyle günlerdir kontrol edilemeyen alevlerin arasında çok sayıda Türk ve yabancı ünlünün evi kül oldu. Çok sayıda can kaybının yaşandığı yangınla ilgili son birkaç gündür sosyal medyada yayılan komplo teorileri dikkat çekti.

"YANGIN, DUMAN, PANİK, ÖYLE BİR DURUM YOK"

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in Los Angeles'taki evinin terasından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Kayıt altına aldığı görüntülerde şehri gösteren şarkıcı, bölgede herhangi bir yangının olmadığını söyledi. Özen kaydettiği videoda, "Bugün itibariyle burada panik yapacak bir şey yok, benim anladığım kadarıyla sosyal medyada denk gelinen eski videolar panik yaratıyor." dedi. Hollywood yazısının bulunduğu alanı da gösteren Özen, "Bir yangın, duman, panik, itfaiye falan, öyle bir durum yok." ifadelerini kullanarak yangının bittiğini iddia etti.

HOLLYWOOD TABELASI YANDI MI?

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan itfaiye sözcüsü Scott, "Bir yandan Los Angeles tarihinin en yıkıcı doğal afetiyle mücadele ederken, diğer yandan sosyal medyadaki söylentileri bulup yalanlamak için insana ve zamana ihtiyaç duyuyoruz. Bu durum bizi daha önemli işleri yapmaktan alıkoyuyor." ifadelerini kullandı.

Gökhan Özen Los Angeles'taki evinin terasından şehri gösterdi: Yangın yok

Yangın söndürme çalışmalarına halktan bireylerin davet edildiği hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da belirten Scott, yalan haberlerin pek çok kişinin hayatını tehlikeye atabileceğini belirtti. WSJ ayrıca, Hollywood yazısının yandığı bir fotoğrafın yapay zeka araçlarıyla üretildiğini bildirdi. Billie Eilish'in adını kullanan bir sahte hesap, fazladan bir "L" harfinin bulunduğu Hollywood yazısının yandığını gösteren yapay zeka üretimi bir fotoğrafı paylaşarak pek çok kişiyi yanılttı.

TÜRK ÜNLÜLERİN DE EVLERİ YANMIŞTI

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ateş hattında kalan evleri küle döndü. Doğulu, "Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum... Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı." dedi. Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran ise Los Angeles'ta bulunan evinin yandığını ve geriye sırt çantasının kaldığını söyledi.

Gökhan Özen Los Angeles'taki evinin terasından şehri gösterdi: Yangın yok

CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ

Kontrol edilemeyen yangınlarda ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. Los Angeles adli tıp birimi, hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerini vermeden can kayıplarının bir listesini yayınladı. California valisi Gavin Newsom, orman yangınları tarafından tahrip edilen eyaletin güney bölgelerinde yeniden inşaya izin vermek için bir dizi çevre yasasını askıya alacağını söyledi. Hasarı değerlendirmek için 50'den fazla ekibin görevlendirildiğini ve tespit sürecini iki hafta içinde tamamlamayı umduklarını söyledi.

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles, Gökhan Özen, California, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yusuf Miral:
    burda kazan orda ye bence sen bir kah.. sin seni sevenler yazıklar olsun diyorum. 102 24 Yanıtla
    VillaUmut:
    İnsanlar sizin gibilerden kaçıp gidiyor zaten, hala rahat bırakmıyorsunuz. Patates tarlasına çevirdiniz ülkeyi, hala üst perdede kalmaya çalışmalar falan.. 0 0
  • Osman Donmez:
    Bu ülkeden kazandığınız milyon dolarlarla abd ev alıyorsunuz. 88 16 Yanıtla
    Türker Karaarslan:
    nasıl harcayacağını sana mı soracak. sende ülkedekilerin çoğu gibi kumarda yiyosundur belkide:)) 0 0
  • Murat Küyük:
    bütün dünya basını yalancı bir sen doğrusun öylemi. senin bulunduğun yerin los angeles olduğu ne malum. 74 21 Yanıtla
  • monşer null:
    show Zamanı 71 8 Yanıtla
  • utku ergün:
    bunlara burada milyon dolarlar kazandıranlar düşünsün 61 3 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Amerikalı olmakta zor 51 7 Yanıtla
  • Yusuf Akdemir:
    Senin yaşadığın şehri zerre umursamıyorum.. 48 3 Yanıtla
  • Hakyol:
    İyide bir kasaba kadar bir alanı gösteriyor sonuçta Los Angelas yüzölçümü olarak 1200 Km kare çoğu Avrupa ülkesinde büyük bir şehir neyin algısını yapıyor 26 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:20:11. #1.13#
SON DAKİKA: Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.