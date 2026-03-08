Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu - Son Dakika
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu

Görüntü İran\'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
08.03.2026 16:06
Görüntü İran\'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
ABD ve İsrail'in Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarını hedef almasının ardından başkentte benzin istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Yakıt kotasının düşürülmesiyle birlikte sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolama alanlarını hedef aldığı saldırıların ardından şehirde yakıt endişesi yaşanmaya başladı. Saldırıların ardından Tahran'daki benzin istasyonlarında araç sahipleri akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu

YAKIT KOTASI DÜŞÜRÜLDÜ

Yetkililer, kişisel yakıt kartlarıyla yapılan akaryakıt alımında uygulanan kotayı 30 litreden 20 litreye düşürdü. Kararın ardından sabahın erken saatlerinden itibaren birçok benzin istasyonunda yoğunluk oluştu.

Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu

BENZİN İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK

Petrol depolama alanlarının hedef alınmasının ardından olası yakıt sıkıntısından endişe eden vatandaşlar araçlarına yakıt almak için istasyonlara akın etti. Bu nedenle kent genelinde bazı istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluştu ve sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu

SALDIRININ ETKİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Saldırıların ardından İran'da enerji altyapısına yönelik olası etkiler ve yakıt tedarikinde yaşanabilecek sorunlar yakından takip ediliyor.

Son Dakika Dünya Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu - Son Dakika

