Güney Afrika'da Boeing 737 tipi uçak, kalkış sırasında tekerleği düşünce acil iniş yaptı - Son Dakika
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Güney Afrika'da Boeing 737 tipi uçak, kalkış sırasında tekerleği düşünce acil iniş yaptı

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Güney Afrika'da bir Boeing 737 tipi uçak, kalkış sırasında ana tekerleklerinden birinin düşmesi sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Johannesburg'daki OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında tekerlek göbeğinden dumanların yükseldiği görüldü. Olayda uçağın iniş takımı ve sağ kanat kısmen çöktü. FlySafair sözcüsü, tekerleğin düşmesinin fark edilmesi üzerine Johannesburg'a dönüş kararı alındığını belirtti.

24.04.2024 15:27  Güncelleme: 15:32
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Güney Afrika'da bir Boeing 737 tipi uçak, kalkış sırasında ana tekerleklerinden birinin düşmesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Dramatik bir video, Johannesburg'daki OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda piste inen içi yolcu dolu uçağıntekerlek göbeğinden dumanların yükseldiği gösteriyor.

Birkaç saniye sonra, uçak pist boyunca gürültüyle sürüklenirken büyük bir patlama sesi duyuluyor ve bir ikinci video uçağın sonunda durduğunu gösteriyor.

Hem iniş takımı hem de sağ kanat olayda kısmen çöktü.

Neyse ki, bu korkutucu olayda kimse yaralanmadı.

FlySafair sözcüsü Kirby Gordon yerel medya EWN Eyewitness News'a verdiği demeçte, "Ekip, düşen tekerleğin fark edilmesi üzerine uyarıldı ve Johannesburg'a dönmeye karar verildi," dedi.

"FA212 sefer sayılı uçuş Johannesburg'a geri dönüş rotasını ayarladı ve iniş için uçağı hafifletmek amacıyla Parys yakınlarında biraz yakıt yakmak için bekleme modeline girdi."

Uçak, OR Tambo üzerinden alçak uçuş yaptı, böylece uzmanlar iniş takımını değerlendirebildi ve ekibe piste dönüş için onay verdiler.

"Etkilenen tekerlek, sol arka iniş takozuna bağlı iki tekerlekten biriydi. Uçak, nihai iniş yaklaşımından önce kalan yakıtı yakmak için Centurion üzerinde ikinci bir bekleme modeline girdi."

Yolcular uçaktan indirildi ve, planlanan iniş saatlerinden birkaç saat sonra olmak üzere, Cape Town'a gitmek üzere yedek bir uçağa bindirildi.

Bu olay, Boeing'in güvenlik kültürü ve üretim kalitesi üzerine Senato oturumlarına katıldığı bir dönemde gerçekleşti.

Boeing, Güney Afrika'daki olay hakkında yorum yapmayı reddetti.

Geçen hafta, Senato Kalıcı Alt Komitesi'nde yapılan ifadeler, panel etrafında eksik kayıtlar ve iki ayrı Boeing geniş gövde jeti üzerine üretim endişeleri hakkında soruları gündeme getirdi.

Boeing, 5 Ocak'ta Portland, Oregon'dan kalkan bir Alaska Airlines uçuşunda kapı kilitleme panelinin uçması sonucu bir güvenlik kriziyle mücadele ediyor.

Uçak üreticisi, yönetimde bir değişiklik yapmış, ABD düzenleyicileri üretimine sınırlamalar getirmiş ve Mart ayında teslimatları yarı yarıya düşmüştür.

Güney Afrika'da Boeing 737 tipi uçak, kalkış sırasında tekerleği düşünce acil iniş yaptı
Güney Afrika'da Boeing 737 tipi uçak, kalkış sırasında tekerleği düşünce acil iniş yaptı

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Son Dakika Dünya Güney Afrika'da Boeing 737 tipi uçak, kalkış sırasında tekerleği düşünce acil iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da Boeing 737 tipi uçak, kalkış sırasında tekerleği düşünce acil iniş yaptı - Son Dakika
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