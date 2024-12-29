Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti

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Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkıp duvara çarptı. İnfilak eden uçaktaki 122 kişi hayatını kaybederken, kazanın yaşandığı Muan Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı. Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı öğrenilirken 2 kişinin kurtarıldığı uçakta kalan 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

29.12.2024 07:11  Güncelleme: 07:21
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Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 122 kişi hayatını kaybetti

DUVARA ÇARPIP İNFİLAK ETTİ

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada ilk belirlemelere göre 122 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı. Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti

179 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı. 181 kişiyi taşıyan uçaktaki kalan 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek, "Uçak neredeyse tamamen yok oldu, hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi. Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan 2'sinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

BAKAN TALİMAT VERDİ

Ülkede devlet bakanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazanın ardından havalimanına gelirken görevlilere arama kurtarma çalışmaları için tüm çabaların sarf edilmesi talimatını verdi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Choi, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti

ACİL DURUM TOPLANTISI YAPILDI

Devlet Başkanlığı Ofisi'nde, Genel Sekreter Chung Jin-suk başkanlığında ilgili birimlerin sekreterlerinin katıldığı acil durum toplantısı yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Vekili Lee Ho-young, polis birimlerine tüm imkanları seferber ederek itfaiye ve diğer birimlerle birlikte çalışma talimatı verdi.

Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.

Güney Kore\'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Viki Efimova:
    ne oluyor? bir haftada iki uçak ve çok ölen le ...yazık. mekani cennet olsun 6 4 Yanıtla
  • sezgin kabar:
    ruhlarışad,mekanları cennet olsun 5 4 Yanıtla
  • Hasan Koç:
    pilot da tüm suç 1 6 Yanıtla
  • Hasan Koç:
    tam pilot hatası buişte 1 6 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    takımlar önemli ya 3 3 Yanıtla
  • Kartal:
    iniş takımları açılmayan uçaklar için neden yedek iniş takımları yapılmıyor anlamıyorum o kadar zormuymuş bu teknolajiyi bulmak 0 2 Yanıtla
  • agrasif laz:
    NE OLUYO ABİ 1 0 Yanıtla
  • Gokhan Yildirimkaya:
    Manşette 122, haberde 179 vefat. Amatör haber sitesi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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