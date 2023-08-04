Gürcistan'ın Şovi beldesinde toprak kayması: 11 ölü - Son Dakika
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Gürcistan'ın Şovi beldesinde toprak kayması: 11 ölü

04.08.2023 16:53

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de dün meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti. Şovi'deki arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ulusal yas ilan edilen olayda, bölgeden 210 kişi kurtarıldı ve yaklaşık 30 kişiye ulaşmaya çalışılıyor. Heyelan nedeniyle bölgeye ulaşım yolları ve köprüler hasar gördü ve telefon bağlantıları kesildi. Arama kurtarma ekipleri bölgeye helikopterlerle ulaşabiliyor.

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de dün meydana gelen toprak kaymasında 11 kişinin yaşamını yitirdi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şovi'deki toprak kaymasından sonra bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında son bilgiler paylaşıldı. Afet bölgesinde helikopterlerin desteği ile 400 kişilik ekip tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Gürcistan'da toprak kayması: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Şovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edildiğini açıkladı.

Gürcistan'da toprak kayması: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi

30 KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun da katılacağını söyledi.

Gürcistan'da toprak kayması: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi

BÖLGEYE SADECE HELİKOPTERLE ULAŞILIYOR

Şovi'de dün meydana gelen heyelan nedeni ile bölgeye ulaşım yolları ve köprüler hasar görmüştü ve telefon bağlantıları kesilmişti. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sadece helikopterlerle ulaşabiliyor.

Kaynak: AA
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