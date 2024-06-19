Hac İbadeti Sırasında 550'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hac İbadeti Sırasında 550'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Bu yıl Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a seyahat eden 550'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Ölümlerin büyük kısmı mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklardan kaynaklanıyor. Ölenler arasında Mısır, Ürdün, Tunus, İran, Senegal ve Endonezya vatandaşları bulunuyor. Ölü sayısının tam olarak belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

19.06.2024 16:01
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Bu yıl Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a seyahat eden 550'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

En güncel sayının 577 olduğunu aktaran Fransız haber ajansı AFP, ölümlerin büyük kısmı mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklardan kaynaklandığını belirtiyor.

AFP'ye konuşan kaynaklar, ölenler arasında 323 Mısır vatandaşı ve 60 Ürdün vatandaşı olduğunu kaydediyor.

Reuters bu sayıları henüz teyit edemediğini bildirirken BBC'nin edindiği bilgiye göre Riyad'daki Mısır Konsolosluğu yetkilileri bugün Mekke ve çevresindeki hastaneleri ziyaret ederek son durumu netleştirmeye çalışıyor.

AFP'nin Arap diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre ölümlerin büyük kısmı sıcak çarpması sonucu gerçekleşti. Bir kişinin ise ufak bir arbedede aldığı yaralar nedeniyle öldüğü belirtildi.

Türk medyasında hayatını kaybedenler arasında 23 Türk vatandaşı bulunduğu aktarılıyor.

Basına yansıyan haberlere göre bu ölümlerin büyük kısmı kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklardan kaynaklı.

BBC Türkçe'nin Türkiye'nin Cidde'deki Başkonsolosluğu'nun hac dönemi için oluşturduğu özel kriz hattından edindiği bilgiye göre henüz ölen kişilerin kimlik tespiti ve aile yakınlarına bildirim süreci devam ediyor.

Ölü sayısının bu yüzden bilinmediğini aktaran yetkililer, ölümlerin büyük kısmının kalp krizinden kaynaklandığını belirtiyor.

Ölenler arasında Tunus, İran, Senegal ve Endonezya vatandaşları da var

Tunus haber ajansı Tunis Afrique Presse, Salı günü yaptığı açıklamada hac sırasında 35 Tunus vatandaşının hayatını kaybettiğini, ölümlerin büyük kısmının sıcak havadan kaynaklandığını duyurdu.

İran devletine bağlı İRİNN haber kanalı ise 11 İran vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Agence de Presse Sénégalaise, 3 Senegal vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirirken Endonezya Sağlık Bakanlığı da 144 Endonezya vatandaşının öldüğünü duyurdu.

Geçtiğimiz yıllarda Hac sırasında izdiham ve çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenler olmuştu.

Bu yıl hacı adayları için en büyük zorluk, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üzerinde olmasıydı.

Pazartesi günü Mekke'deki Ulu Cami'de sıcaklığın 51,8 dereceye ulaştığı belirtiliyor.

Suudi yetkililer bu süreçte hacı adaylarına şemsiye kullanmalarını, bol su içmelerini ve günün en sıcak saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmalarını tavsiye etmişti.

Ancak Cumartesi günü Arafat Dağı'nda yapılan dualar da dahil olmak üzere hac ritüellerinin birçoğu gündüz saatlerinde gerçekleştiriliyor ve saatlerce açık havada kalmayı gerektiriyor.

Bazı hacılar yol kenarında hareketsiz cesetler gördüklerini ve ambulans hizmetlerinin zaman zaman yetersiz kaldığını anlatıyor.

Suudi yetkililere göre bu yıl hacca 1,6 milyonu yurt dışından olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon hacı adayı katıldı.

2015'te Hac ziyareti sırasında çıkan izdiham sonucu 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl da Hac sırasında en az 240 kişi çeşitli nedenlerle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Hac İbadeti Sırasında 550'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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