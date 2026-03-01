Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran\'ı satan adam bu mu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı başlattı. Katar'ın başkenti Doha, Bahreyn ve İsrail'de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın geniş çaplı saldırılar düzenlemesi halinde "daha önce hiç görülmemiş bir güçle karşılık vereceklerini" açıkladı.

HER SALDIRIDAN SON ANDA KURTULDU

Bölgedeki yakından takip edilirken İranlı komutan İsmail Kani'ye ilişkin iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. Kani, İsrail tarafından düzenlenen saldırılardan her seferinde son anda kurtuldu.

Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü gün Lübnan'da bulunduğu ancak saldırıdan sağ çıktığı, 12 gün süren savaşta üst düzey komuta kademesi hedef alınırken hayatta kaldığı ve Ali Hamaney'in öldürüldüğü toplantıdan erken ayrıldığı iddia edildi. Söz konusu toplantıda üst düzey komutanların istihbarat görüşmesi için bir araya geldiği belirtildi.

İsmail Kani hakkında animasyon bile yapmışlar

ABD VE İSRAİL AJANI MI?

Bu gelişmelerin ardından Kani'nin ABD ve İsrail ile bağlantılı olabileceğine yönelik iddialar gündeme geldi. Ancak bu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.