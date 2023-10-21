Hamas Tarafından Rehin Alınan Natalie Raanan Serbest Bırakıldı

Hamas tarafından rehin alınan ve sonrasında serbest bırakılan Natalie Raanan'ın babası Uri Raanan, kızının iyi olduğunu açıkladı.

GAZZE SINIRINDA KARŞILANDILAR

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından dün yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtti. Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullandı.Serbest bırakılan anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan, İsrail ordusu ve emniyet güçleri tarafından Gazze sınırında karşılandı.

BABA, HABERİ TV'DEN ÖĞRENMİŞ

ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan Natalie Raanan'ın babası Uri Raanan, Associated Press'e konuştu. Raanan, dün televizyonda Hamas tarafından esir alınan bir anne ve kızın serbest bırakıldığı haberini gördüğünde bunların kendi kızı ve kızının annesi olmasını umduğunu söyledi.

"ELİNDE SADECE KÜÇÜK BİR ÇİZİK VAR"

Anne ve kızının neden serbest bırakıldıklarını bilmediğini belirten Raanan, kızı Natalie Raanan'ın elindeki "küçük bir çizik" dışında bir zarar görmediğini aktardı. 71 yaşındaki baba, Natalie ve annesinin Tel Aviv'deki akrabalarının yanına gideceklerini ve gelecek hafta da ABD'ye geleceklerini tahmin ettiğini ifade etti. Natalie'nin erkek kardeşi Ben Raanan, olaylar meydana gelmeden önce kız kardeşi ile benzer dövmeler yaptırma planları olduğunu, bu hafta da onun ismi olan bir dövme yaptırdığını belirtti.

KIZIL HAÇ: BU OLAY DİĞER REHİNELER İÇİN BİR UMUT

ABD Başkanı Joe Biden, Natalie ve Judith Raanan'ın serbest bırakılmasındaki memnuniyetini ifade etti. Rehineleri, Gazze'den İsrail'e ulaştıran Kızıl Haç, olayın hala rehin tutulan insanlar için bir umut oluşturduğunu vurguladı.