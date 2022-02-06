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Hamileyken bile zorla fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an yürek parçaladı - Son Dakika

Hamileyken bile zorla fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an yürek parçaladı

06.02.2022 18:04

ABD'de John David Golom tarafından alıkonulan ve 2018'den beri fuhşa zorlanan Laceyi Queens, polis tarafından kurtarıldı. Laceyi ve küçük kızın uzun aradan sonra bir araya geldiği anlar ise izleyenlerin gözlerini doldurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Laceyi adlı kadın 2018 yılında John David Golom tarafından alıkonuldu. 28 yaşındaki Laceyi'yi çocuklarıyla tehdit eden Golom, kadını fuhşa zorladı. Genç kadın bundan 12 ay önce üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Ancak oğluna hamile olduğu sırada da fuhşa zorlandı. Laceyi bir yandan bebeğine bakarken, diğer yandan da Golom'un zorlamasıyla fuhuş yapmak mecburiyetinde kaldı.

Hamile haliyle bile fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an göz yaşarttı

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekipleri, uzun bir takip sonucunda Golom ve Laceyi'nin yaşadığı eve baskın düzenledi. Baskında Laceyi ve bebeği kurtarılırken, Golom da gözaltına alındı. Mahkemede suçlu bulunan Golom birçok suçtan dolayı cezaevine gönderildi.

Hamile haliyle bile fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an göz yaşarttı

LACEYİ DE KIZIYLA BULUŞTU

Laceyi'nin uzun zamandır görmediği ortanca kızıyla buluşma anı da izleyenlerin gözünü yaşarttı. Küçük kızın annesine bakışları yürekleri dağladı. Kendi durumundaki kadınlara seslenen Laceyi Queens ise korkmamaları ve cesur olmaları çağrısında bulundu.

Hamile haliyle bile fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an göz yaşarttı
Hamile haliyle bile fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an göz yaşarttı
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Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamileyken bile zorla fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an yürek parçaladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hamileyken bile zorla fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an yürek parçaladı - Son Dakika
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