Hamileyken bile zorla fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an yürek parçaladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Laceyi adlı kadın 2018 yılında John David Golom tarafından alıkonuldu. 28 yaşındaki Laceyi'yi çocuklarıyla tehdit eden Golom, kadını fuhşa zorladı. Genç kadın bundan 12 ay önce üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Ancak oğluna hamile olduğu sırada da fuhşa zorlandı. Laceyi bir yandan bebeğine bakarken, diğer yandan da Golom'un zorlamasıyla fuhuş yapmak mecburiyetinde kaldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekipleri, uzun bir takip sonucunda Golom ve Laceyi'nin yaşadığı eve baskın düzenledi. Baskında Laceyi ve bebeği kurtarılırken, Golom da gözaltına alındı. Mahkemede suçlu bulunan Golom birçok suçtan dolayı cezaevine gönderildi.

LACEYİ DE KIZIYLA BULUŞTU

Laceyi'nin uzun zamandır görmediği ortanca kızıyla buluşma anı da izleyenlerin gözünü yaşarttı. Küçük kızın annesine bakışları yürekleri dağladı. Kendi durumundaki kadınlara seslenen Laceyi Queens ise korkmamaları ve cesur olmaları çağrısında bulundu.