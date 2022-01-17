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Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar - Son Dakika

Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar

17.01.2022 13:43
Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar

Sevdiği insan tarafından aldatılmak birçok kişi için en büyük kabuslardandır. İlişkinin temel yapı taşlarından biri olan ''güven'' duygusunun zedelenmesi, ilişkinin sonunu hazırlarken kişide de büyük travmalara sebep olabilir. Peki en çok aldatan erkekler hangi burçtan çıkıyor?

Kişilerin karakteristik özelliklerini aldığı burçlar, ilişkilerdeki rollerini de hiç kuşkusuz etkiliyor. Peki, sevgiliniz veya eşiniz olan erkeğin burç özelliklerine göre aldatmaya ne kadar meyilli olduğunu merak ediyor musunuz? İşte erkeklerin burçlara göre aldatma potansiyeli...

KOÇ BURCU ERKEĞİ

Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar

Yeniliklere açık, cesaretli koç burcu erkeğinin sadakat anlayışı biraz farklı diyebiliriz. Rutinden sıkıldığı için veya yeni kişiler tanımak istediği için bile mevcut ilişkisini riske atabilir. Gergin ve inatçı yapısı nedeniyle sinirlendiğinde ilişkisini çıkmaza süreklemeyeceğinin garantisi yoktur.

BOĞA BURCU ERKEĞİ

Padişahlar gibi yaşamak, hayatın tadını çıkarmak boğa erkeğinin önceliğidir. Eş seçiminde duyguların yanı sıra mantığı da büyük rol oynar. Hayatından ve ilişkisinden memnun olan boğa erkeği sadakat yemini etmiştir. Tabii yine de emin olamayız.

İKİZLER BURCU ERKEĞİ

Hareketli, yenilikçi, çok sosyal ve çok kararsız ikizler burcu erkeğinin sadakat konusunda pek de iyi anıldığı söylenemez. Sürekli flört halinde olduğundan ilişkileri kısa sürebilir. İstisnalar yok mu? Tabii var, ancak ilişkiye başlarken karar verme konusunda zorlandıkları için kadınların ömürlerini kısaltabilir.

YENGEÇ BURCU ERKEĞİ

Yengeç burcu erkeğinin ilişkideki önceliği sevgi ve güvendir. Partnerine sadık, riske girmekten veya kırıcı olmaktan korkan bu burcun erkeği kolay kolay aldatmaz. Ancak aşık olduysa işler değişebilir...

ASLAN BURCU ERKEĞİ

Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar

Aslan burcu erkeğinin güzel olan her şeye ilgisi vardır. Güzel yemek, güzel manzara veya güzel kadın! Öz bakımına, kılık kıyafetine oldukça özen gösteren aslan burcu erkeği, partnerinden de aynı özveriyi bekler. Kral ruhlu da diyebileceğimiz aslan burcu erkeğinin aldatma potansiyeli yüksektir diyebiliriz.

BAŞAK BURCU ERKEĞİ

Başak burcu erkeği sadık bir profil çizer. Aldatmaya niyetlense bile kar zarar hesabını iyi yapar. Eleştirel yaklaşımından ötürü zaten kimseyi de kolay kolay beğenmez. Aldatmak onun için risktir, riske girmez.

TERAZİ BURCU ERKEĞİ

Naif, sanatçı ruhlu, ince zevkleri olan terazi burcu erkeğinin sadık olduğundan pek emin değiliz. Kendisini etkilemek zordur ancak etkilendikten sonra vazgeçmesi daha da zordur. O anki durumun, artı ve eksilerine göre karar vereceğinden sadakati konusunda kefil olamıyoruz.

AKREP BURCU ERKEĞİ

Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar

Zodyakta libidosu en yüksek olan burç şüphesiz akreptir. Sınırları ve sırları olan, tutkusu nirvanaya varan akrep burcu erkeği kolay kolay aldatmaz. Partneri ile mutlu ise dönüp diğer seçeneklere dahi bakmaz. Ancak arayıştaysa karda yürür ve izini asla belli etmez.

YAY BURCU ERKEĞİ

Yay burcu için bir limanda durmak oldukça zordur. Yeniliklere ve maceralara olan ilgisi onu aldatmaya itebilir. Onun için hayatın parçası olan yenilik, sizin için güven sarsıcı olabilir. Aldatmanın kitabını baştan yazabilir.

OĞLAK BURCU ERKEĞİ

Partnerine, evine, işine son derece sadık olan oğlak burcu erkeği aldatmayı kolay kolay düşünmez. Onun için aldatma hem zaman kaybı hem de nakit kaybıdır. İlişkilerine de işi gibi odaklandığı için bir ilişkiyi sonlandırmadan başka bir kişiyle hiç uğraşmaz.

KOVA BURCU ERKEĞİ

Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar

Aldatma nedir? Kova için öncelikle bu sorunun mantık çerçevesinde açıklanması gerekir. Eşine sadık olan kova burcu erkekleri, ilişkide içlerine sinmeyen herhangi bir davranış veya durumda kolaylıkla uzaklaşabilir ve yeni aşklara yelken açabilir. Unutmayın, kova burcunun daima sizi ikna edebilecek bir açıklaması vardır.

BALIK BURCU ERKEĞİ

Bu burcun erkeği; yönlendirilmeye, baştan çıkarılmaya veya duygularının suistimal edilmesine uygun bir yapıdadır. Sizi aldatıp hemen sonrasında pişmanlık duyabilir. Bu vicdan azabıyla daha da yanlış kararlar verebilir. Yoldan çıkması an meselesidir.

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Son Dakika Dünya Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar - Son Dakika
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