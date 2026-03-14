Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

14.03.2026 21:17
ABD ile İran arasında tansiyon, Washington yönetiminin İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiği Hark Adası ve Ebu Musa Adası'nı hedef almasıyla daha da arttı. Saldırıda can kaybı olmadığı belirtilirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırının Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından geldiğini söyledi. Arakçi, "Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri bize karşı roket fırlatmak için kullanmaları çok tehlikeli." diyerek Birleşik Arap Emirlikleri'ni üstü örtülü şekilde tehdit etti.

ABD ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeni bir saldırıyla daha yükseldi. Washington yönetimi, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği stratejik Hark Adası ile Ebu Musa Adası'nı hedef aldı. İranlı yetkililer saldırıda can kaybı yaşanmadığını açıklarken, Tahran yönetimi füzelerin Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından fırlatıldığını söyledi.

PETROL FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

İran'ın Buşehr Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hark Adası'na düzenlenen saldırıda herhangi bir sivil veya askeri can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Açıklamada ayrıca adadaki petrol tesislerinde faaliyetlerin normal şekilde sürdüğü ve altyapıda ciddi bir hasar oluşmadığı ifade edildi.

ARAKÇİ: FÜZELER BAE'DEN FIRLATILDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler etti. Arakçi, saldırıda kullanılan HIMARS roket sisteminin komşu ülkelerin topraklarından ateşlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece HIMARS adını verdikleri kısa menzilli bir roket sistemiyle Hark Adası ve Ebu Musa Adası'na saldırdılar. Ve bunu komşularımızın topraklarından yaptılar. Komşularımızın topraklarını bu tür roketlerle bize saldırmak için kullandıkları apaçık ortada ve bu kesinlikle kabul edilemez."

RAS EL-HAYME VE DUBAİ VURGUSU

Arakçi, saldırının izinin sürüldüğünü ve roketlerin Ras el Hayme bölgesinden, Dubai'ye yakın bir noktadan fırlatıldığının tespit edildiğini söyledi. İranlı bakan, "Bu saldırılar güçlerimiz tarafından takip edildi ve şimdi bunların Birleşik Arap Emirlikleri'nden, yani Ras el Hayme'dan ve Dubai şehrine çok yakın bir yerden ateş açıldığı açıkça ortaya çıktı."

BAE'YE ÜSTÜ ÖRTÜLÜ TEHDİT

İranlı bakan, nüfusun yoğun olduğu bölgelerin saldırı için kullanılmasının tehlikeli olduğunu vurgulayarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne de sert bir mesaj verdi. Arakçi'nin sözleri komşusu Birleşik Arap Emirliklerine tehdit niteliğindeydi: "Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri bize karşı roket fırlatmak için kullanmaları çok tehlikeli."

MEŞRU HEDEF İLAN EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari de, ABD ordusunun Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a füze saldırısı düzenlediği gerekçesiyle BAE'deki ABD askerlerinin bulunduğu noktaların "meşru hedef" olduğunu duyurmuştu.

Zülfikari, "ABD'nin saldırgan ordusu, bölgede askeri üslerinin yıkıma uğramasının ardından BAE'de bulunan limanlar, iskeleler ve saklandıkları yerleri kullanarak İran'a ait Ebu Musa Adası ile Hark Adası'nın bir bölümünü füzelerle hedef almıştır" dedi.

BAE YÖNETİMİNE MESAJ

BAE yönetimine seslenen Zülfikari, " İran, BAE'nin bazı şehirlerindeki ABD askerlerinin bulunduğu limanlar, iskeleler ve sığınaklardaki ABD düşman füzelerinin fırlatıldığı noktaları hedef alarak ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmayı meşru hakkı olarak görmektedir" ifadelerini kullandı.

BAE halkına da çağrıda bulunan Zülfikari, "BAE'de yaşayan Müslüman halktan ve yerleşim merkezlerinden, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve ABD askerlerinin saklandığı noktaları boşaltmalarını istiyoruz" dedi.

    Yorumlar (2)

  • Numin null Numin null:
    helal size dünyanın yapamadigini siz yapamiyorsunuz 8 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    trap netenyahu şimdi müslümanlara gülüyordür birlik olmasa böyle olur işte 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
