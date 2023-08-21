Hilary Kasırgası Kaliforniya'yı vurdu - Son Dakika

Hilary Kasırgası Kaliforniya'yı vurdu

Hilary Kasırgası Kaliforniya\'yı vurdu
Son Güncelleme: 21.08.2023 11:48

Hilary Kasırgası, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde etkisini göstermeye başladı. Sel ve çökme tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi.

Hilary Kasırgası, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde etkisini göstermeye başladı. Kaliforniya Eyaleti Ulaşım Departmanı (CALTRANS), özellikle San Diego kenti ve civarında sel meydana geldiğini, ekiplerin faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

Kaliforniya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hilary Kasırgası, Güney Kaliforniya'ya ulaştı. Vali Newsom etkilenen topluluklar ve kurtarma çalışmalarına öncülük eden ilk müdahale ekipleriyle bir araya geldi. Vali ayrıca acil durum ilanı kapsamındaki ilçe sayısını da artırarak daha fazla topluluğun müdahale ve toparlanma için ihtiyaç duydukları destek, hizmet ve kaynaklara erişebilmesini sağladı" denildi.

Dün eyaletin güneyinde olağanüstü hal (OHAL) ilan eden Vali Newsom, San Francisco'nun doğusundaki Mono ilçesini de OHAL'e dahil etti.

Öte yandan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), gerekmedikçe seyahat edilmemesi ve çökme tehlikesinin olduğu otoyollardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hilary Kasırgası Kaliforniya'yı vurdu - Son Dakika
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