Hindistan\'da yolcu uçağı düştü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Meghani Nagar adlı yerleşim bölgesine yolcu uçağı düştü.

İngiltere'ye gitmek üzere yerel saatle 13.38'de havalanan, "Air India 171" sayılı uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğu belirtildi. Havalimanı ve çevresindeki yollar kapatıldı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

KALKIŞTAN 5 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletindeki uçak kazasının, kalkıştan 5 dakika sonra meydana geldiğini açıkladı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Korkunç kazanın ardından servis edilen görüntülerde uçağın düştüğü bölgede oluşan siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar yer aldı. Düşme anına ilişkin görüntülerde ise uçağın adeta alev topuna döndüğü görüldü.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi Air India kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahmedabad- Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.