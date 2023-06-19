Hindistan'da sıcak hava dalgası! Can kaybı 96'ya yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'da sıcak hava dalgası! Can kaybı 96'ya yükseldi

19.06.2023 14:43

Hindistan'ın Uttar Pradesh ve Bihar eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle can kaybı 96'ya yükseldi. Ülkenin doğusundaki Uttar Pradesh ve Bihar eyaletlerinde, ekseriyeti 60 yaş ve üzerinde çeşitli hastalıkları bulunan onlarca kişi hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklar nedeniyle son 2 günde 42 kişinin öldüğü Bihar eyaletinde ise başkent Patna'da 200'den fazla kişi ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Hindistan''ın Uttar Pradesh ve Bihar eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle can kaybı 96''ya yükseldi.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Hindistan''da son günlerde etkili olan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle can kaybı sayısı artıyor. Ülkenin doğusundaki Uttar Pradesh ve Bihar eyaletlerinde, ekseriyeti 60 yaş ve üzerinde çeşitli hastalıkları bulunan onlarca kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısının 54''e yükseldiği Uttar Pradesh eyaletinin Ballia bölgesinde son 3 günde yüksek ateş, kusma, ishal, nefes almada zorluk ve kalp rahatsızlıkları gibi nedenlerle 300 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi, acil servislere ek yataklar gönderildi.

Hindistan''''''''ı sıcak hava vurdu, can kaybı 96''''''''yı buldu

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hindistan Meteoroloji Departmanı verilerine göre Ballia bölgesinde Pazar günü hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıkarak 43 santigrat derece kaydedildi. Eyalet genelinde ise sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

2 GÜNDE 42 KİŞİ ÖLDÜ

Aşırı sıcaklar nedeniyle son 2 günde 42 kişinin öldüğü Bihar eyaletinde ise başkent Patna''da 200''den fazla kişi ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Meteoroloji departmanından yapılan açıklamada, Patna''da Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 44.7 derece kaydedildiği belirtildi.

Hindistan''''ı sıcak hava vurdu, can kaybı 96''''yı buldu

NİSAN AYINDA DA 13 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Son 10 yılda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hindistan''ın Mumbai kentinde Nisan ayında resmi bir törene katılan 13 kişi aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hindistan''ı sıcak hava vurdu, can kaybı 96''yı buldu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hindistan'da sıcak hava dalgası! Can kaybı 96'ya yükseldi - Son Dakika
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