Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelan: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelan: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelan: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti

10.07.2023 11:39

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Bölgede yüksek kesimlerde meydana gelen heyelanlarda en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Yeni Delhi'de 24 saatte metrekareye 153 kilogram yağış düştüğü ve bunun 1982'den bugüne tek bir günde kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu bildirildi. Şiddetli yağmur parkları, alt geçitleri, marketleri ve hastane binalarını sular altında bıraktı, ulaşımda sorunlara neden oldu. Delhi'deki Yamuna Nehri'nin su seviyesinin yükseldiği ve 11 Temmuz'da 205,33 metrelik tehlike sınırını aşmasının beklendiği kaydedildi.

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Bölgede kaydedilen görüntülerde sel sularında sürüklenen tomrukların evleri yıkıp geçtiği ve sel sularının ortasında yolcu otobüslerinde mahsur kalan vatandaşların binbir zorlukla hayata tutunmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

Hindistan felaketi yaşıyor! Sel suları evler dahil önüne ne çıkarsa sürükleyip götürdü

BİR GÜNDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

Hindistan Meteoroloji Biriminden (IMD) yapılan açıklamada, Yeni Delhi'de 24 saatte metrekareye 153 kilogram yağış düştüğü ve bunun 1982'den bugüne tek bir günde kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu bildirildi.

Hindistan felaketi yaşıyor! Sel suları evler dahil önüne ne çıkarsa sürükleyip götürdü

"SARI ALARM" VERİLDİ

IMD, orta şiddetli yağmur tahmini üzerine Yeni Delhi'de yaşayanlar için "sarı alarm" verdi. Şiddetli yağmur parkları, alt geçitleri, marketleri ve hastane binalarını sular altında bıraktı, ulaşımda sorunlara neden oldu.

Hindistan felaketi yaşıyor! Sel suları evler dahil önüne ne çıkarsa sürükleyip götürdü

TEHLİKE SINIRINI AŞMASI BEKLENİYOR

Hindistan Merkez Su Komisyonundan (CWC) yapılan açıklamada, Delhi'deki Yamuna Nehri'nin su seviyesinin yükseldiği ve 11 Temmuz'da 205,33 metrelik tehlike sınırını aşmasının beklendiği kaydedildi.

Hindistan felaketi yaşıyor! Sel suları evler dahil önüne ne çıkarsa sürükleyip götürdü

ÖNÜNE ÇIKANI ALIP GÖTÜRDÜ

Öte yandan sel anında ülkede kaydedilen görüntüler de yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sel sularına kapılan tomrukların önüne çıkan evler dahil ne varsa yıkıp geçtiği görüntüler büyük ses getirirken, internete düşen bir başka videoda da selin ortasında kalan bir yolcu otobüsünden çıkmaya çalışan vatandaşların çabası yer aldı. Otobüsün üzerine çıkan kalabalık grup kıyıya ancak bu şekilde çıkabildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelan: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelan: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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