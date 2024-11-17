Hizbullah\'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail\'in Beyrut\'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti

Dünya

Olmayacak yerde deprem oldu! Bir şehir tetikte

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

HİZBULLAH SÖZCÜSÜ MUHAMMED AFİFİ ÖLDÜRÜLDÜ

Baas Partisi Genel Sekreteri Ali Hicazi, Hizbullah'a yakın Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin saldırıda öldüğünü öne sürdü. Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba bölgesini, başkente saldırıların başlamasından bu yana ikinci kez hedef aldı. İsrail ordusu, 10 Ekim'de Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve el-Basta bölgelerini hedef alan iki hava saldırısı düzenlemişti.

İSRAİL'İN HİZBULLAH LİDERLERİNE SALDIRILARI

İsrail ordusu tarafından 27 Eylül'de Hizbullah'ın Dahiya'daki ana karargahının hedef alındığı saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürülmüştü. Nasrallah'ın halefi olması planlanan Haşim Safiyüddin de İsrail ordusu tarafından ekim ayının başlarında düzenlenen hava saldırısında, Hizbullah'ın önde gelen 25 lideri ile birlikte öldürülmüştü.

Nasrallah'ın askeri işlerden sorumlu kıdemli danışmanı olan Fuad Şükür 30 Temmuz'daki saldırı sonucu Beyrut'ta öldü. Hizbullah'ı kuranlar arasında yer alıyordu. Şükür'ün ölümünün ardından yerine gelen, askeri kanadın iki numaralı ismi olduğu belirtilen İbrahim Akil, İsrail'in 20 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürüldü. Hizbullah'ın askeri kanadının 3 numaralı ismi güney komutanı olan Ali Karaki 27 Eylül'de Beyrut'taki saldırıda öldürüldü.

20 Eylül 1975 tarihinde Lübnan'ın güneyindeki Hirbet es-Slim beldesinde doğan, 1989 yılında Hizbullah saflarına katılan ve örgütün eğitim kadrosunun oluşturulması ve geliştirilmesinde önemli roller üstlenen Visam eet-Tavil 8 Ocak'taki saldırıda Hırbet Silm beldesinde öldü. Visam et-Tavil'in öldürülmesinin ardından merkezi eğitim birimi denetleme görevine getirilen Ahmet Mahmud Vehbi 20 Eylül'deki saldırı sonucu Beyrut'ta öldü.

Hizbullah'ın füze sistemlerinden sorumlu komutanı olan İbrahim Muhammed Kubeysi 24 Eylül'de Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldü. Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİH) biriminden sorumlu komutanı olan Muhammed Huseyin Suru 26 Eylül'de Beyrtu'ta düzenlenen saldırıda öldü.

Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreterliğine seçilen Nasrallah 27 Eylül'de İsrail'in saldırısında öldü.