Hizbullah'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti

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Hizbullah'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

17.11.2024 15:59
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İsrail ordusu, Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

HİZBULLAH SÖZCÜSÜ MUHAMMED AFİFİ ÖLDÜRÜLDÜ

Baas Partisi Genel Sekreteri Ali Hicazi, Hizbullah'a yakın Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin saldırıda öldüğünü öne sürdü. Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

    İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba bölgesini, başkente saldırıların başlamasından bu yana ikinci kez hedef aldı. İsrail ordusu, 10 Ekim'de Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve el-Basta bölgelerini hedef alan iki hava saldırısı düzenlemişti.

    İsrail, Hizbullah sözcüsü Muhammed Afifi'yi öldürdü

    İSRAİL'İN HİZBULLAH LİDERLERİNE SALDIRILARI

    İsrail ordusu tarafından 27 Eylül'de Hizbullah'ın Dahiya'daki ana karargahının hedef alındığı saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürülmüştü. Nasrallah'ın halefi olması planlanan Haşim Safiyüddin de İsrail ordusu tarafından ekim ayının başlarında düzenlenen hava saldırısında, Hizbullah'ın önde gelen 25 lideri ile birlikte öldürülmüştü.

    Nasrallah'ın askeri işlerden sorumlu kıdemli danışmanı olan Fuad Şükür 30 Temmuz'daki saldırı sonucu Beyrut'ta öldü. Hizbullah'ı kuranlar arasında yer alıyordu. Şükür'ün ölümünün ardından yerine gelen, askeri kanadın iki numaralı ismi olduğu belirtilen İbrahim Akil, İsrail'in 20 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürüldü. Hizbullah'ın askeri kanadının 3 numaralı ismi güney komutanı olan Ali Karaki 27 Eylül'de Beyrut'taki saldırıda öldürüldü.

    20 Eylül 1975 tarihinde Lübnan'ın güneyindeki Hirbet es-Slim beldesinde doğan, 1989 yılında Hizbullah saflarına katılan ve örgütün eğitim kadrosunun oluşturulması ve geliştirilmesinde önemli roller üstlenen Visam eet-Tavil 8 Ocak'taki saldırıda Hırbet Silm beldesinde öldü. Visam et-Tavil'in öldürülmesinin ardından merkezi eğitim birimi denetleme görevine getirilen Ahmet Mahmud Vehbi 20 Eylül'deki saldırı sonucu Beyrut'ta öldü.

    Hizbullah'ın füze sistemlerinden sorumlu komutanı olan İbrahim Muhammed Kubeysi 24 Eylül'de Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldü. Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİH) biriminden sorumlu komutanı olan Muhammed Huseyin Suru 26 Eylül'de Beyrtu'ta düzenlenen saldırıda öldü.

    Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreterliğine seçilen Nasrallah 27 Eylül'de İsrail'in saldırısında öldü.

    Hizbullah\'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail\'in Beyrut\'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti

    Güncel, İsrail, Beyrut, Lübnan, Dünya, Son Dakika

    Son Dakika Dünya Hizbullah'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (10)

    • Cruel Runeblue:
      Sıradaki gelsin lutfen.. 26 65 Yanıtla
    • Reis 13:
      yaaa öyle atıp tutmakla olmuyormuş değil mi? 25 24 Yanıtla
    • guven ozveren:
      Allah kesinlikle isarilin yanında . Başka bir şey demeye gerek yok . İsrail’e gidin adamların yollari binalar yaşam teknoloji bilim tarım eğitim hepsi çok ileri seviyede hemen çevresine bakiyorosun cehalet cahillik gelişmemişlik terör orgutleri vs vs sorsan hepsini abd ve İsrail yapıyor derler utanmadan . Siyasal islamcilar ülkelerin basinin belasidir. Liyakat olmaz kaynaklar peşkeş çekilir her şeyi somurup bitirirler sonra da suçu gavur dedikleri ülkelere atarlar ama ne hikmetse hepsinin çocuğu gavur dedikleri ülkelerde okur oralarin vatandaşı olur vs vs … Allah akıl fikir versin . 24 11 Yanıtla
    • Çelikk:
      Yerle bir oldu ülke 20 2 Yanıtla
    • Mert Kafkas Sahin:
      Hurisine kavuştu 4 9 Yanıtla
    • Mustafa karaca:
      İsrail vurup öldürüyor,hizbullah dağa taşa atiyor galiba.israil li ölmüyor.yalandan yaralandı diyorlar. Bazılariyla dayanaşaklı döğüş gibi.sadece garibanlar ölüyor. 7 1 Yanıtla
    • Ali Kublay:
      TV de ahkam kesen zevzeklere kapak olsun neymiş İsrail Gazze'de istediğini elde edememiş İsrail Gazze'de ne istiyomuski adamlar taş üstünde taş boyun üstünde baş birakmadilar he adamlar katilmi katil caní o başka ama ilk önce tespiti doğru yapmak lazım ondan sonra yapabileceklerini konuşacaksın daha doğrusu konuşmayıp yapacaksin 1 0 Yanıtla
    • Murat Çevre:
      Koca Lübnan bir tek Askeri bir tek elli silah tutan kimse yok sadece oturup ölecekler günü bekliyorlar Allah korusun bizde olsa bu durum 70 - 80 yaşındaki amcalarımız bile gücü yettiğince savunurdu vatanini 0 1 Yanıtla
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