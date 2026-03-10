Hizbullah, İran\'ın yeni lideri Mücteba Hamaney\'e bağlılık yemini etti

Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaşın etkileri yalnızca askeri cephede değil, bölgedeki siyasi ve ideolojik ittifaklarda da hissedilmeye devam ediyor. İran'da Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından başlayan liderlik süreci ve Tahran'daki yeni yönetim, bölgedeki "direniş ekseni" olarak tanımlanan güçler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Lübnan'daki Hizbullah hareketinden İran'ın yeni liderine dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

DİKKAT ÇEKEN ADIM

Lübnan merkezli Hizbullah hareketi, İran'ın yeni lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini ettiğini duyurdu. Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ardından göreve gelen Mücteba Hamaney'e destek verildiği belirtildi.

"TAHRAN'IN YANINDAYIZ"

Açıklamada, Hizbullah'ın İran'ın yeni liderine olan bağlılığını sürdürdüğü vurgulanırken, İran'ın bölgedeki "direniş ekseni" içindeki merkezi rolüne dikkat çekildi. Hizbullah yönetimi, İran ile stratejik ilişkilerin devam edeceğini ve bölgedeki ortak mücadelede Tahran'ın yanında olduklarını ifade etti.

YENİ LİDER SEÇİLDİ

İran'da Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin en önemli dini ve siyasi kurumlarından biri olan Uzmanlar Meclisi yeni lideri belirlemek üzere toplanmıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından 56 yaşındaki Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri olarak seçilmişti.

Mücteba Hamaney'in göreve gelmesi, özellikle İran'ın bölgesel müttefikleri açısından büyük önem taşıyor. İran'ın Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'deki müttefik gruplarla kurduğu askeri ve siyasi ağ, Ortadoğu'daki güç dengelerinin önemli unsurlarından biri olarak görülüyor.

REJİMİN EN GÜÇLÜ MÜTTEFİKLERİNDEN BİRİ

Hizbullah ise İran rejiminin bölgedeki en güçlü ve en organize müttefiklerinden biri olarak biliniyor. 1980'li yıllarda İran'ın desteğiyle kurulan örgüt, yıllar içinde hem Lübnan siyasetinde hem de bölgesel çatışmalarda önemli bir aktör haline geldi.

DÜNYAYA KRİTİK MESAJ

Uzmanlar, Hizbullah'ın Mücteba Hamaney'e bağlılık açıklamasının, İran'daki liderlik değişiminin "direniş ekseni" içinde herhangi bir kırılmaya yol açmadığını göstermesi açısından önemli bir siyasi mesaj taşıdığını değerlendiriyor.

Bölgedeki savaşın sürmesi ve taraflar arasındaki gerilimin devam etmesi, İran'ın yeni liderliğinin bölgesel politikalarının önümüzdeki dönemde daha yakından izleneceğini gösteriyor.