Hollanda'da İstanbul Sözleşmesi'ne Uygun Yeni Cinsel Suçlar Yasası Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Hollanda'da İstanbul Sözleşmesi'ne Uygun Yeni Cinsel Suçlar Yasası Yürürlüğe Girdi

Hollanda\'da İstanbul Sözleşmesi\'ne Uygun Yeni Cinsel Suçlar Yasası Yürürlüğe Girdi

Hollanda'da, İstanbul Sözleşmesi uyarınca hazırlanan yeni yasa kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren rıza dışı tüm cinsel eylemler tecavüz suç sayılacak. Cinsel saldırı suçlarının cezası en üst düzeye çıkarılırken internet üzerinde 16 yaşından küçük çocuklara cinsel amaçlı sohbet de cezalandırılacak. Yasanın uygulanması için 25 bin polis ve 250 savcı özel olarak eğitildi.

01.07.2024 14:17
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Hollanda’da, İstanbul Sözleşmesi uyarınca hazırlanan yeni yasa kapsamında 1 Temmuz’dan itibaren rıza dışı tüm cinsel eylemler tecavüz suç sayılacak.

Cinsel saldırı suçlarının cezası en üst düzeye çıkarılırken internet üzerinde 16 yaşından küçük çocuklara cinsel amaçlı sohbet de cezalandırılacak.

Yasanın uygulanması için 25 bin polis ve 250 savcı özel olarak eğitildi.

Hollanda Senatosu tarafından Mart ayında onaylanan yeni Cinsel Suçlar Yasası, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Yasa, cinsel taciz olaylarına karşı dünya çapında gerçekleştirilen #metoo kampanyalarının ardından hazırlandı.

Hollanda hükümeti, taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi ve Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine uyum sağlamak ve çoğu zaman sonuçsuz kalan cinsel istismarı önlemek için Cinsel Suçlar Yasası’nı hazırladı.

Yeni yasa ile İstanbul Sözleşmesi’nde altı çizilen, “karşılıklı rıza olmadan yapılan cinsel eylemlerin ağır şekilde cezalandırılması” ilkesi hayata geçirildi.

Cinsel şiddet ve kabul edilemez davranışlardan doğan mağduriyetleri daha iyi korumayı amaçlayan yasa kapsamında, her türlü rıza dışı cinsel ilişki tecavüz sayılacak.

Tecavüz mağdurları, rızasız cinsel ilişkinin şiddet ve tehdit yoluyla gerçekleştiğini kanıtlama yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Yasa uyarınca bir kişi, birlikte olduğu kişinin seks istemediğine dair beyanı ya da davranışına rağmen cinsel ilişkiye devam ederse cezalandırılacak.

Cezalar artırıldı

Yeni yasa ile tecavüz ve cinsel taciz suçlarında uygulanan cezalar önemli ölçüde artırıldı.

Cinsel taciz suçlarında 2 ile 8 yıl; tecavüz suçlarında ise 4 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları uygulanacak.

Karmaşık cinsel suçlarda, vücuttaki izler, kamera görüntüleri veya kısa mesaj gibi destekleyici kanıtlar istenmeye devam edilecek.

Tecavüz suçlarında zaman aşımı olmayacak. Cinsel saldırı ve taciz mağdurlarının şikayette bulunması kolaylaştırılacak.

Mağdurlar, herhangi bir karakol ya da “0900-8844” numaralı hattı arayarak şikayette bulanabilecek. Cinsel Şiddet Merkezi’ne ait “0800-0188” numaralı hat aracılığıyla mağdurlara 24 saat destek sağlanacak.

Merkez tarafından cinsel şiddet mağdurlarına sürekli psikolojik ve tıbbi destek veriliyor.

Sokakta ve alışverişte takip de suç

Yeni yasaya göre, internet üzerinden 16 yaşından küçük çocuklarla cinsel amaçlı sohbet ve her türlü yaklaşım da suç sayılacak.

Zihinsel engelli veya psikolojik bozukluğu olan 16 - 17 yaşındaki çocukları hedef alan cinsel içerikli sohbet, kısa mesaj veya elektronik postalar da suç kapsamına alındı.

Cinsel Suçlar Yasası, sokaktaki ve sosyal medyadaki her türlü cinsel tacizi suç kapsamına alıyor.

Sokakta ya da alışverişte takip, fiziksel temas ya da müstehcen yorumlar ile sosyal medya üzerinden taciz de yeni yasa kapsamında cezaya tabi olacak.

Yasa yürürlüğe girmeden önce Hollanda’da 25 bin polis memuru ile 250 savcıya cinsel suçlar konusunda özel eğitim verildi.

Polise göre yeni yasa, eşit ve gönüllü cinsel etkileşimlere yol açacak bir davranış değişikliğini hedefliyor.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, yasanın amacını şu sözlerle açıkladı:

"Bu yasayla net bir standart belirliyoruz; seks her zaman isteğe bağlı ve eşit olmalıdır. Bir kişi, diğer kişinin istemediğini ama yine de devam ettiğini biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa suç işlemiş demektir.”

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Hollanda'da İstanbul Sözleşmesi'ne Uygun Yeni Cinsel Suçlar Yasası Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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