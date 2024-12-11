HTŞ, Deyrizor Kentini Ele Geçirdi - Son Dakika
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Dünya
BBC

HTŞ, Deyrizor Kentini Ele Geçirdi

Heyet Tahrir eş-Şam, Deyrizor'un kontrolünü sağladı; SDG güçleri bölgeden çekildi.

11.12.2024 19:14
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Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinde başı çeken İslamcı grup Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ), 10 Aralık gecesi ülkenin doğusundaki petrol zengini Deyrizor kentinin kontrolünü ele geçirdi.

HTŞ komutanlarından Hasan Abdul-Gani, "Güçlerimiz Deyrizor kentinin tamamını ele geçirdi" dedi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de kenti kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) başka bölgelere çekildiğini aktardı.

SDG bünyesinde yer alan ve çoğunluğunu Arap güçlerin oluşturduğu Deyrizor Askeri Konseyi, geçtiğimiz hafta Deyrizor cephesinde Esad güçlerine karşı taarruza geçtiğini duyurmuştu.

SDG'ye bağlı unsurlar, Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan bazı yerleşim yerlerini Esad güçlerinden almış, Şam'ın düşmesinin ardından kontrol alanlarını genişletmişlerdi.

'Amerikan askerleri bölgede kalacak'

SDG kontrolünde olan ve Suriye'nin petrol yataklarının büyük kısmına ev sahipliği yapan bölgede DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında görev yapan yaklaşık 900 Amerikan askeri bulunuyor.

Pentagon, SDG'nin taarruza geçtiği 3 Aralık'ta ABD'nin bölgedeki güçlerine yönelik "tehditlere" karşı hava saldırıları gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin bölgede kalacağını ve ABD-SDG ortaklığının süreceğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da 10 Aralık'ta Suriye'de değişik noktalarda SDG güçleri ile görüştü.

ABD'nin Orta Doğu'daki birliklerini denetleyen CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Kurilla, Suriye'deki birçok üste ABD askeri komutanlarını, askerlerini ve IŞİD'i yenmedeki ortağımız Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret etti" denildi.

Açıklamada, Kurilla'nın "IŞİD'in mevcut durumu istismar etmesini önlemeye yönelik" çabalar hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Uzmanlar ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yalnızca petrol bakımından değil, aynı zamanda Irak'a geçiş güzergahı olduğu için de önem verdiğine dikkat çekiyor.

HTŞ-SDG ilişkileri nasıl olacak?

Muhaliflerin Şam'ı alması ve HTŞ'ye yakın isimlerin bir geçiş hükümeti kurmasıyla birlikte SDG kontrolündeki kuzeydoğu bölgesinin akıbeti de tartışma konusu oldu.

HTŞ ve birlikte hareket ettiği güçler, Suriye'nin kuzeyindeki harekat sırasında SDG'nin temelini oluşturan ve Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği Halk Koruma Birlikleri (YPG) güçleriyle çatışmaya girmedi.

YPG güçleri bu kapsamda Halep'te Kürtlerin çoğunlukta olduğu mahallelerden çekilmek üzere HTŞ ile diyaloğa girdiklerini duyurdu.

Deyrizor'da da benzer bir yolun izlenip izlenmediği henüz bilinmiyor.

SDG'nin siyasi omurgasını oluşturan Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim, BBC Türkçe'ye verdiği demeçte "HTŞ bize bir adım atarsa biz iki adım atarız" dedi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya HTŞ, Deyrizor Kentini Ele Geçirdi - Son Dakika

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