HTŞ Lideri Eş-Şera Cumhurbaşkanı İlan Edildi - Son Dakika
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HTŞ Lideri Eş-Şera Cumhurbaşkanı İlan Edildi

HTŞ Lideri Eş-Şera Cumhurbaşkanı İlan Edildi

Suriye'de HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak ilan edildi.

30.01.2025 17:03
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Suriye'de Esad yönetimini deviren İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.

Duyuru, 29 Ocak Çarşamba günü kapalı kapılar ardında Şam'da düzenlenen 'Zafer Konferansı'nda yapıldı.

Konferans sonrasında yapılan açıklamada, eş-Şera'nın geçiş döneminde Suriye Arap Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak görev yapacağı ve ülkeyi tüm uluslararası etkinliklerde temsil edeceği kaydedildi.

Askeri Operasyonlar İdaresi sözcüsü Hasan Abdülgani açıklamasında, 2012 anayasası ile meclisin feshedildiğini ve geçici bir yasama konseyi kurulduğunu da duyurdu.

Konferansta açılış konuşmasını eş-Şera gerçekleştirdi.

Geçiş yönetiminden yapılan paylaşımlara göre, eş-Şera konuşmasında önceliklerinin güvenlik, istikrar ve toplumun birliğini sağlamak, yeniden inşa, kamu hizmetleri ve Suriye'nin bölgesel ve uluslararası itibarını artırmak olduğunu söyledi.

Peki 8 Aralık'ta Beşar Esad'ı devirerek kontrolü sağlayan grubun lideri Ahmed eş-Şera kim?

Daha önce Ebu Muhammed el Colani adıyla bilinen eş-Şera'nın doğum yılı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler'in hakkındaki raporlarda 1975 ile 1979 yılları arasında Suriye'de doğduğu kaydediliyor.

Eş-Şera, Haziran 2021'de ABD kamu yayıncısı PBS'e verdiği röportajda ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 1982 yılında doğduğunu söyledi.

Röportajda, babasının 1989 yılına kadar burada petrol mühendisi olarak çalıştığı ve o yıl ailenin Suriye'ye döndüğü belirtiliyor.

El Cezire'nin hakkında 2015 yılında yayımladığı profile göre ise 1981 yılında Suriye'nin Deyrizor kentinde doğdu.

Şam'da iki yıl tıp okuduktan sonra, ABD'nin Irak'ı işgalini izleyen süreçte El Kaide'ye katılmak için Irak'a gitti.

Profile göre örgütte hızla yükseldi ve Irak El Kaidesi'nin kurucusu Ebu Musab ez-Zerkavi'nin yakın çevresine girdi.

Bir süre Amerikan güçleri tarafından hapse atıldı; 2008 yılında serbest bırakıldıktan sonra ise Irak'taki cihatçı Selefi örgütlerde yer almayı sürdürdü.

2011'de Suriye'de iç savaş başladığında, daha sonra Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) lideri olarak tanınacak Ebu Bekir el Bağdadi, eş-Şera'yı Suriye'ye gönderdi.

Eş-Şera liderliğinde cihatçı örgüt Nusra Cephesi kuruldu.

2013'te kurulan IŞİD'in çatısı altında yer almak istemeyen eş-Şera, El Kaide'ye bağlılık yemini etti.

2016'da , bir sonraki yıl farklı cihatçı örgütlerle birlikte Heyet Tahrir eş-Şam'ı kurdu.

HTŞ'yi oluşturan gruplar 2017'de İdlib vilayetinde "Suriye Kurtuluş Hükümeti" adlı idari organ aracılığıyla yönetmeye başladı.

Son yıllarda İdlib vilayetinde, altyapı projeleri açılışları ve bölgenin ileri gelenleriyle bir araya geldiği etkinliklerde boy gösteriyordu. Bunu "uluslararası terörizmle" arasına mesafe koymak için yaptığına dair değerlendirmeler var.

ABD daha önce Colani'nin yakalanması için 10 milyon dolar ödül koymuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'in Aralık ayında Suriye'ye giderek eş-Şera ile görüşmesinin ardından, bu ödül kaldırıldı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya HTŞ Lideri Eş-Şera Cumhurbaşkanı İlan Edildi - Son Dakika

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