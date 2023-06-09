Hunter Biden'ın laptopundan binlerce fotoğraf yayınlandı: Aile hayatından çıplak kadınlar ile uyuşturucu partilerine dair sahnelere - Son Dakika
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Hunter Biden'ın laptopundan binlerce fotoğraf yayınlandı: Aile hayatından çıplak kadınlar ile uyuşturucu partilerine dair sahnelere

09.06.2023 12:10

Amerika başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın laptopundan bulunan fotoğraf koleksiyonu, hem Biden'ın eski eğlenceli hayatını hem de aile hayatını gösteren bir dizi daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı içeriyor. Koleksiyon, aile fotoğraflarının yanı sıra uyuşturucu aletleri ve hafif giysili kadınlarla dolu otel odalarında çekilmiş çıplak fotoğrafları içeriyor. Fotoğraflar, Hunter'ın Cabo San Lucas, Kosova, Dominik Cumhuriyeti, Çin, Londra, Paris ve Belgrad gibi yerlerde çekildiğini gösteriyor. Hunter, vergi sahtekarlığı ve silah alım formunda, uyuşturucu kullanımı hakkında yalan söyleme dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

Amerika başkanı Joe Biden'inoğlu Hunter Biden'ın laptopundan bulunanfotoğraf koleksiyonu, hem Biden'ın eski eğlenceli hayatını hem de aile hayatını gösteren bir dizi daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı içeriyor.

Yaklaşık 10.000 fotoğraftan oluşan bu koleksiyon, aile fotoğraflarının yanı sıra uyuşturucu aletleri ve hafif giysili kadınlarla dolu otel odalarında çekilmiş çıplak fotoğrafları içeriyor.

Birkaç fotoğraf, dövmeli bir kadınla yatakta olan çıplak Hunter'ı gösteriyor. Bir diğer fotoğrafta ise, iki gizemli kadının - biri soyunmuş ve diğeri yatakta - arka planda sohbet ettiği bir otel lobisinde çıplak bir Biden görülüyor.

Yıllarca crack kokain bağımlılığıyla mücadele ettiğini kabul eden Biden, bir marihuana vape kalemini kamera lensine doğru tutuyor.

Biden'ın ailesi, başkan olan babası dahil olmak üzere çeşitli pozlarla bu skandal fotoğrafların arasında yer alıyor.

Fotoğraflar, Biden'ın ünlü laptopundan çıkan dijital arşivin taranması sonucu geçen hafta ünlü bir internet sayfası tarafından yayınlandı.

Birçok fotoğraf, Hunter'ın Cabo San Lucas, Kosova, Dominik Cumhuriyeti, Çin, Londra, Paris ve Belgrad gibi yerlerde çekildiğini gösteriyor.

Bazı fotoğraflar, Hunter'ın daha sonra sevgilisi olan ölenkardeşi Beau'nun eşi Hallie Biden'ın açık fotoğraflarını içeriyor.

Hunter, vergi sahtekarlığı ve silah alım formunda, uyuşturucu kullanımı hakkında yalan söyleme dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Federal savcılar, Hunter'a suçlama getirip getirmeyeceklerini henüz açıklamadı. Bunun yanında, Hunter ayrıca Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından yürütülen iş işlemlerine ilişkin ayrı bir kongre soruşturmasıyla karşı karşıya.

Hunter Biden'ın laptopundan binlerce fotoğraf yayınlandı: Aile hayatından çıplak kadınlar ile uyuşturucu partilerine dair sahnelere'
Hunter Biden'ın laptopundan binlerce fotoğraf yayınlandı: Aile hayatından çıplak kadınlar ile uyuşturucu partilerine dair sahnelere'
Hunter Biden'ın laptopundan binlerce fotoğraf yayınlandı: Aile hayatından çıplak kadınlar ile uyuşturucu partilerine dair sahnelere'
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hunter Biden'ın laptopundan binlerce fotoğraf yayınlandı: Aile hayatından çıplak kadınlar ile uyuşturucu partilerine dair sahnelere - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hunter Biden'ın laptopundan binlerce fotoğraf yayınlandı: Aile hayatından çıplak kadınlar ile uyuşturucu partilerine dair sahnelere - Son Dakika
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