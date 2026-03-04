Hürmüz Boğazı\'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka, Körfez'deki limanlarda mahsur kalan kruvaziyer yolcuları ve mürettebat için güvenlik endişelerini artırdı. Gemiler, geçici olarak yüzen otel niteliği kazanırken, turistler bölgeden ayrılmayı bekliyor.

İran, geçiş yapmaya çalışan gemileri yakma tehdidinde bulunmuş ve bu açıklamalar, dünyanın en önemli deniz ulaşım yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi yükseltmişti.

Bölgedeki binlerce yolcu ve mürettebat, artan gerilim nedeniyle gemileri terk edemiyor.

Körfez'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarının sayısı 130.000 civarında. Havayolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nden uçuşlarını artırırken, hükümet ilk acil tahliye uçuşunu düzenledi.

Şu anda en az altı büyük kruvaziyer limanda beklemede ve kalkış tarihleri henüz netleşmedi.

Alman Bild gazetesine konuşan bir yolcu, "Çocuklu aileler de dahil olmak üzere birçok yolcu sakinliğini kaybetmeye başladı" dedi. Yolcu, "Ne zaman buradan çıkacağımızı kimse bilmiyor. Panik ve kaygı hâkim" ifadelerini kullandı.

Yolcuların ne kadar süre mahsur kalacağı ve gemilerin yiyecek, su gibi temel hizmetleri nasıl sürdüreceği konusunda endişeler artıyor.

Kruvaziyer yolcuları, bölgede sıkışan tek grup değil; diğer turistler ve sosyal medya kullanıcıları da artan gerilimin etkisi altında.

Dubai'de yaşayan bazı ünlüler, bölgedeki hava saldırıları sırasında yaşadıkları durumu sosyal medyadan paylaştı. Saldırılar sırasında evlerinde sığınan kişiler, sürekli patlayan bombalar nedeniyle korku yaşadıklarını belirtti.

Manchester'dan Darren Lee, ailesiyle birlikte MSC Euribia gemisinde mahsur kaldığını ve geminin etrafının patlamalarla çevrili olduğunu söyledi.

Lee, "Başımızın üzerinden bir drone vuruldu ve çok yüksek bir patlama sesi geldi, herkes içeri kaçtı" dedi. Savaşın kendisini korkutmadığını, eve dönememenin daha büyük bir kaygı yarattığını ekledi.

Hosteltur.com'un aktardığı bilgiye göre, durumdan etkilenen kruvaziyer şirketleri MSC Cruises ve Celestyal Cruises. MSC Euribia hâlen Dubai limanında, sıkı güvenlik önlemleri altında bekliyor ve gemiye binişler geçici olarak durdurulmuş durumda.

Celestyal Journey ve Celestyal Discovery gemilerinin kalkışları da iptal edilmiş ve limanlarda gözetim altında tutuluyor.

Hosteltur.com, acil durum protokollerinin devreye alınmasının kaptanları planlı rotaları askıya almaya zorladığını ve bunun sadece lojistik bir sorun değil, geniş çaplı bir güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Kruvaziyer sektörünün, kış sezonunun yoğunluğu sırasında teknik bir tıkanıklıkla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Celestyal Cruises yetkilisi ise, yerel makamların talimatları doğrultusunda misafirlerin tahliye edilemediğini, izin verildiğinde Dubai'de tahliyeye başlanacağını ve iptal edilen seferlerdeki misafirlere geri ödeme veya gelecekteki seyahat kredisi sunulacağını açıkladı.