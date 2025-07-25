Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Almanya'nın kısa vadede Filistin Devletini tanımayı planlamadığını duyurdu.
Kornelius, Orta Doğu'daki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yalnızca müzakere edilmiş iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliği sağlayabileceğini belirtti. Alman Hükümetinin Filistin'i tanımanın, iki devletli çözüm yolunda atılacak son adımlardan biri olduğuna inandığını kaydeden Kornelius, "İsrail'in güvenliği bizim için önceliklidir. Bu nedenle kısa vadede Filistin Devletini tanımayı planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kornelius, önceliklerinin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması olduğunu belirtti. Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini vurgulayan sözcü, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi ve sivillere gerekli yardımı ulaştırması gerektiğini ifade etti. Geçici ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için sürdürülebilir siyasi bir perspektifin gerekli olduğuna dikkat çeken Kornelius, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik adımların da durdurulması gerektiğini söyledi.
Kornelius, Almanya'nın İsrail hükümeti ve uluslararası ortaklarla sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Gazze konusunda ilerleme sağlanmazsa baskıyı artırmaya hazırız" dedi. Filistin'in devletleşmesi için gerekli şartların oluşturulmasına destek verdiklerini, Filistin yönetimine sağlanan desteğin de bu kapsamda olduğunu ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu konuda resmi duyuru yapacağını belirtmişti. Macron'un bu kararı ABD ve İsrail'den sert tepki görürken, Ürdün, Suudi Arabistan ve İrlanda tarafından memnuniyetle karşılandı.
Son Dakika › Dünya › İki Avrupa ülkesi Filistin'i tanıma konusunda ters düştü - Son Dakika
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