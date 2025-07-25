İki Avrupa ülkesi Filistin'i tanıma konusunda ters düştü - Son Dakika
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Dünya

İki Avrupa ülkesi Filistin'i tanıma konusunda ters düştü

İki Avrupa ülkesi Filistin\'i tanıma konusunda ters düştü
25.07.2025 15:32
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ''Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını'' açıklamasının ardından Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, kısa vadede Filistin Devletini tanımayı planlamadıklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Almanya'nın kısa vadede Filistin Devletini tanımayı planlamadığını duyurdu.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNCELİKTİR"

Kornelius, Orta Doğu'daki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yalnızca müzakere edilmiş iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliği sağlayabileceğini belirtti. Alman Hükümetinin Filistin'i tanımanın, iki devletli çözüm yolunda atılacak son adımlardan biri olduğuna inandığını kaydeden Kornelius, "İsrail'in güvenliği bizim için önceliklidir. Bu nedenle kısa vadede Filistin Devletini tanımayı planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

İki Avrupa ülkesi Filistin konusunda ters düştü

"GAZZE'DE ACİL ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR"

Kornelius, önceliklerinin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması olduğunu belirtti. Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini vurgulayan sözcü, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi ve sivillere gerekli yardımı ulaştırması gerektiğini ifade etti. Geçici ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için sürdürülebilir siyasi bir perspektifin gerekli olduğuna dikkat çeken Kornelius, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik adımların da durdurulması gerektiğini söyledi.

İki Avrupa ülkesi Filistin konusunda ters düştü

"BASKIYI ARTIRMAYA HAZIRIZ"

Kornelius, Almanya'nın İsrail hükümeti ve uluslararası ortaklarla sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Gazze konusunda ilerleme sağlanmazsa baskıyı artırmaya hazırız" dedi. Filistin'in devletleşmesi için gerekli şartların oluşturulmasına destek verdiklerini, Filistin yönetimine sağlanan desteğin de bu kapsamda olduğunu ifade etti.

İki Avrupa ülkesi Filistin konusunda ters düştü

MACRON'UN KARARI BÜYÜK SES GETİRDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu konuda resmi duyuru yapacağını belirtmişti. Macron'un bu kararı ABD ve İsrail'den sert tepki görürken, Ürdün, Suudi Arabistan ve İrlanda tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Son Dakika Dünya İki Avrupa ülkesi Filistin'i tanıma konusunda ters düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Züliş Züliş:
    Avrupa hayırlı ediyor geçmişte yahudilere neler oldu Almanya biliyor 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Halklarin kendi kaderlerini tayin etme halklari vardir 0 0 Yanıtla
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