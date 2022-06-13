İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi - Son Dakika
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İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi

13.06.2022 09:43

İlk Çin İmparatoru Çin Şi Huang, öldükten sonra kendisini koruması için binlerce askerden oluşan bir ordu inşa ettirdi. Ünlü imparatorun mezarı Terrakotta Ordusu diye bilinen, kilden yapılmış askerlerden oluşan bir yeraltı ordusuna ev sahipliği yapıyor. İşte detaylar...

Asıl adı Zhao Zheng olan Çin Şi Huang, M.Ö. 259 yılında doğdu. Huang, henüz 13 yaşındayken Qin hanedanının başına geçti. Qin handanı, pek çok savaştan galip ayrıldı. Böylece, Çin'deki siyasi birlik sağlanmış oldu. Bunun soncunda ise, Çin Şi Huang Çin'in ilk imparatoru oldu.

İşçiler ve cariyeler diri diri gömüldü! İşte Çin'in toprak altındaki ordusunun gizemi

Ancak, Çin'in ilk imparatorunun oldukça ilginç bazı özellikleri vardı. Örneğin, Çin Şi Huang acımasız ve paranoyak bir hükümdardı. İmparator ileri düzeydeki paranoyası sebebiyle, öldükten sonra kendisini koruması için bir ordu inşa edilmesini emretti. Yani Terracotta Ordusu, Çin Şi Huang'ın paranoyası sayesinde ortaya çıktı.

İşçiler ve cariyeler diri diri gömüldü! İşte Çin'in toprak altındaki ordusunun gizemi

Çin'in ilk imparatoru, Çin'in en büyük mezarına gömüldü! Öyle ki, mezarın inşaatında 700.000 işçi çalıştırılmıştı. Hatta 76 metre derinliğindeki mezar, başkent Xianyang'ı model alan bir şehir görünümündeydi. Çin Şi Huang, işte bu devasa mezara gömüldü. Hazineleri ve cariyeleri de onunla beraber gömüldüler.

İşçiler ve cariyeler diri diri gömüldü! İşte Çin'in toprak altındaki ordusunun gizemi

Ayrıca, yağmacıları mezardan uzak tutmak için pek çok tuzak hazırlanmıştı. Pek çok mekanik tuzak ve bir cıva nehri, Çin Şi Huang'ı öldükten sonra da onu korumak için hazır bekliyordu. Üstelik mekanik tuzakları hazırlayan tüm işçiler, mezarın sırlarının korunması adına diri diri mezara gömülmüşlerdi. Çin Şi Huang'a ait bu ilginç mezardaki son koruma tedbiri ise Terracotta Ordusu'ydu.

İşçiler ve cariyeler diri diri gömüldü! İşte Çin'in toprak altındaki ordusunun gizemi

Çin'in ilk ve en önemli imparatorlarından olan Çin Şi Huang, topraktan da olsa, adına yaraşır bir ordu inşa ettirmişti! Öyle ki orduda 8.000 asker yer alıyordu. Ayrıca 130 savaş arabası, 520 at ve 150 süvari atı da toprak ordunun en önemli parçaları arasındaydı. Terracotta Ordusu, imparatoru korumakla kalmıyor, onun kudreti hakkında da önemli ipuçları barındırıyordu.

İşçiler ve cariyeler diri diri gömüldü! İşte Çin'in toprak altındaki ordusunun gizemi

Terracotta Ordusu'ndaki askerler, gerçek bir ordu nasılsa, o şekilde inşa edilmişti. Gerçek bir ordu içerisindeki hiyerarşi, toprak askerler arasında da bulunuyordu. Generaller, subaylar, süvariler, piyadeler, okçular, araba sürücüleri.

İşçiler ve cariyeler diri diri gömüldü! İşte Çin'in toprak altındaki ordusunun gizemi

Kısaca, Terracotta Ordusu gerçek bir ordudaki bütün unsurlara sahipti. Öte yandan, orduyu oldukça ilginç bir hale getiren bir diğer özelliği ise, bütün askerlerin neredeyse gerçek insan boyutlarında yapılmasıydı. Bunun yanı sıra, binlerce askerin her biri, farklı ve rütbelerine göre düzenlenmiş yüzlere sahip.

İşçiler ve cariyeler diri diri gömüldü! İşte Çin'in toprak altındaki ordusunun gizemi

Ordu üzerinde yapılan araştırmalar göre, askerlerin bütün parçaları ayrı ayrı üretilmiş ve mezara yerleştirmeden önce birleştirilmişti. Böylesine gerçekçi ve detaylı asker figürleri ortaya çıkartmak ise, ancak yetenekli sanatçılar ile zanaatkârların başarabileceği bir şeydi. Öte yandan, ordudaki askerler, gerçek kılıçlar, yaylar ve oklarla donatılmıştı.

İşçiler ve cariyeler diri diri gömüldü! İşte Çin'in toprak altındaki ordusunun gizemi

Ordu, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Ayrıca dünyanın en önemli müzeleri zaman zaman ordudaki figürleri sergiliyorlar. Böylece, dünyanın farklı coğrafyalarındaki pek çok insan, toprak askerlerle tanışma fırsatı buluyor. Kaynak: Listelist, Historyhit

İşçiler ve cariyeler diri diri gömüldü! İşte Çin'in toprak altındaki ordusunun gizemi
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Son Dakika Dünya İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi - Son Dakika


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