İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı

28 Haziran'da Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "üçlü muhtıra" imzalandı.

DESTEK VERMEYECEKLERİNİ TAAHHÜT ETTİLER

Muhtırayla birlikte; Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG/ PKK ve FETÖ'ye destek sağlamayacaklarını taahhüt etti ve tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınadığını belirtti. Ayrıca iki ülke, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, bunların uzantılarının faaliyetleri ile iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yer alan veya bu terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini de kabul etti.

ERDOĞAN: BÜYÜK BİR DİPLOMATİK ZAFER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üçlü muhtırayla ilgili "Her ne kadar muhalefet gölgelemeye çalışsa da NATO Zirvesi, Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olmuştur. Bu gerçeği sadece muhataplarımız değil akıl, vicdan ve asgari düzeyde diplomasi bilgisi olan herkes tasdik ediyor." demişti.

MUHTIRANIN İPTALİ İÇİN GÖSTERİ YAPTILAR

İmzalanan muhtıranın yankıları sürerken İsveç'te toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı, muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı. Göteborg kentinde Järntorget Meydanı'nda toplanan grup, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıdı.

HÜKÜMET ALEYHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Üçlü muhtıranın iptal edilmesini isteyen eylemciler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açtı. Eylemciler, Sosyal Demokrat hükümet aleyhinde sloganlar atıp pankartlar taşıdı. Öte yandan, terör yandaşları, Malmö kentindeki Möllevangstorget Meydanı'nda aynı gerekçeyle toplandı.