İngiliz Anne, Hileli Yöntemle Ailesini Lüks Tatil Köyüne Ücretsiz Soktu - Son Dakika
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İngiliz Anne, Hileli Yöntemle Ailesini Lüks Tatil Köyüne Ücretsiz Soktu

14.07.2023 23:29

Sheffield'dan bir İngiliz anne, terk edilmiş bileklikleri kullanarak ailesini lüks bir tatil köyüne ücretsiz olarak soktu. Roxanne Balciunas, Ramada Hotel & Suites'te konakladıktan sonra ikinci bir seyahat rezervasyonu yaparak eski bileklikleri kullanarak tesise gizlice girdi. Anne ve çocukları, tatil köyünün her şey dahil özelliklerinden ücretsiz olarak yararlandı. Roxanne'in TikTok videosu, farklı görüşleri hızla paylaşan izleyicilerden 900'den fazla beğeni, paylaşım ve yorum aldı.

Bir İngiliz anne, sinsi bir yöntem kullanarak tüm ailesini Türkiye'de lüks bir tatil köyüne ücretsiz olarak soktuğu için eleştirildi.

İngiltere'nin Sheffield şehrinde yaşayanRoxanne Balciunas, ailesiyle birlikte Mayıs ayında Türkiye'de her şey dahil bir tatilde konakladı.

VALİZİNDE BİLEKLİKLERİ GÖRÜNCE 2. REZERVASYONU YAPTI

Ancak 39 yaşındaki kadın, seyahat çantasında terk edilmiş olan her şey dahil bileklikleri daha sonra keşfettiğinde, Temmuz ayının 7'sinde popüler tatil beldesine ikinci bir seyahat rezervasyonu yaptı.

BU KEZ OTELE YAKIN BİR DAİRE KİRALADI

13 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu da yanına alan anne, otelden 10 dakika uzaklıkta ucuz bir dairede kaldı ve eski tarihli bileklikleri kullanarak tesise gizlice girdi.

OTELİN TÜM İMKANLARINDAN YARARLANDI

Roxanne, başlangıçta annesini sürpriz yapmak için oteli gizlice girdiğini iddia ediyor - ancak dört gece süren seyahat boyunca tatil köyünün her şey dahil özelliklerinden en iyi şekilde yararlandığından emin oldu.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

12 Temmuz'da paylaşılan TikTok videosunda, üç kişilik aile, otel havuzunda uzanırken ücretsiz olarak dondurma, alkollü içecekler ve lüks yemeklerle besleniyor. Videoda "İsterseniz hırsız deyin bana, ama bedava yemek ve içecek dolu bir hafta geçirdim" diye övünen Roxanne'in gönderisi, 900'den fazla beğeni, paylaşım ve yorum aldı. İzleyiciler yorumlarda farklı görüşlerini hızla paylaştılar. Bazıları annenin sözde "cesaretini" övdü, diğerleri ise daha eleştirel oldu. Bir kişi "Neden kendini ifşa edersin? Bazı şeyler söylenmemeli" dedi.

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