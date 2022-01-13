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İngiliz basınında Boris Johnson: 'Başbakanın geleceği bıçak sırtında' - Son Dakika
BBC

İngiliz basınında Boris Johnson: 'Başbakanın geleceği bıçak sırtında'

13.01.2022 07:21
İngiliz basınında Boris Johnson: 'Başbakanın geleceği bıçak sırtında'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, 20 Mayıs 2020'de ülkesinde koronavirüs kısıtlamaları sürerken, Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili bir partiye katıldığını itiraf etti ve özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, 20 Mayıs 2020'de ülkesinde koronavirüs kısıtlamaları sürerken, Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili bir partiye katıldığını itiraf etti ve özür diledi. Johnson'a istifa etmesi yönünde baskılar artıyor.

İngiliz gazeteleri bugünkü sayılarında ülke siyasetindeki çarpıcı gelişmelere geniş yer ayırdı.

Gazeteler, Başbakan Boris Johnson'ı zor günlerin beklediği görüşünde birleşti.

Guardian'ın bugünkü manşeti, "Başbakanlıktaki parti nedeniyle özür dilemesi sonrası Başbakanın geleceği bıçak sırtında".

Gazete, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üst düzey isimlerinin Başbakan Boris Johnson'a, koronavirüs kısıtlamalarının ihlali nedeniyle istifa etmesi yönünde çağrıda bulunduklarını yazıyor.

Johnson, içkili partiye, iş etkinliği olduğunu düşünerek katıldığını söylemişti. Guardian, bu sözleri nedeniyle başbakanla dalga geçildiğini belirtiyor.

Gazetenin ilk sayfasında, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ın şu sözleri yer alıyor:

"İnsanlar, Boris Johnson'ın, onların gözlerinin içine bakarak külliyen yalan söylediğini düşünüyor."

Financial Times gazetesi de Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin bazı isimlerinden gelen istifa çağrılarını manşetine taşımış.

Gazete, milletvekillerinin, Johnson'ın özrünü kabul etmediklerini belirtiyor.

Financial Times'a göre Muhafazakar Parti'de Johnson ile ilgili güven oylaması yapılması artık an meselesi.

Muhafazakar Parti'nin 360 milletvekili var. Partide Johnson için böylesi bir oylama yapılabilmesi için bu vekillerden yüzde 15'inin, yani 54'ünün oylama taleplerini parti yönetimine iletmesi gerekiyor.

Oylama yapılır ve başbakanın yenilgisiyle sonuçlanırsa, Boris Johnson'ın istifa etmek zorunda kalacak. Johnson'ın zaferi halinde ise Muhafazakar Parti'de bir yıl benzer bir oylama yapılamıyor.

Times gazetesine göre ise Boris Johnson özür dilemesine rağmen rakiplerine meydan okuyan bir tavır sergiliyor ve istifa çağrılarını reddediyor.

Gazete, Johnson'ın milletvekillerine hitap ederken söylediği şu cümleyi ön plana çıkarmış:

"Eleştiriyi hak etmiyoruz."

Times'ın dikkat çektiği nokta ise Muhafazakar Parti'nin kamuoyu desteğinin daha da gerilmesi. Gazete, iktidar partisinin, İşçi Partisi karşısında Aralık 2013'ten bu yana en düşük düzeye gerilediğini belirtiyor.

YouGov şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre İşçi Partisi, Muhafazakar Parti'nin 10 puan önünde. Üstelik araştırma Başbakan Johnson'ın özür dilemesi öncesi yapılmış.

Araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 60'ı Johnson'ın istifa etmesi gerektiği görüşünde. Son seçimde Muhafazakar Parti'ye oy verenlerin yüzde 38'i de, Johnson'ın istifasını istiyor.

Halkın yüzde 78'i ise Başbakanın, koronavirüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Konutu'nda partiler düzenlendiği iddialarıyla ilgili soruları yanıtlarken dürüst olmadığını düşünüyor.

Daily Telegraph gazetesinin manşeti ise "Sunak, Johnson'ı arafta bıraktı".

Gazete, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, Johnson'ın özür dilemekle doğru olanı yaptığını söylediğine ancak diğer kabine üyeleri gibi başbakana tam destek vermediğine dikkat çekiyor.

Muhazafakar Parti'de olası Johnson sonrası dönem için en güçlü lider adayları Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss.

"Boris'i kurtarma operasyonu" manşetiyle çıkan Daily Mail, Liz Truss'ın başbakana "tam destek" verdiğine dikkat çekiyor.

Ancak gazeteye göre, "hırslı" Maliye Bakanı Sunak'ın başbakana "isteksiz" desteği, Muhafazakar Parti'yi gelecekte zor bir dönemin beklediğinin habercisi.

Boris Johnson'a en sert eleştiri ise yine Daily Mirror gazetesinden gelmiş.

Gazetenin manşeti, "Rezalet".

İlk sayfasında "Halk çok öfkeli" diyen Daily Mirror, Başbakan Johnson'a tepkisini şu satırlarla dile getiriyor:

"Johnson önce hiçbir kuralın ihlal edilmediğini söyledi. Sonra Başbakanlık Konutu'nda parti düzenlendiğine dair bilgisi olmadığını belirtti. Şimdi ise bu partilerden birine katıldığını itiraf ediyor ancak parçası olduğu etkinliğin parti olduğunu anlamadığını söylüyor. Başbakanımız tam anlamıyla yüz karası."

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Boris Johnson, Avam Kamarası, Başbakanlık, Mayıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz basınında Boris Johnson: 'Başbakanın geleceği bıçak sırtında' - Son Dakika Dünya

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