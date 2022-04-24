İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler - Son Dakika

Ankara, Rusya- Ukrayna hattında silahların susması için çağrılarını ve girişimlerini sürdürüyor. Rus ve Ukraynalı heyetler hem Antalya hem de İstanbul'da bir araya gelerek ateşkes sağlanması için müzakerelerde bulundu.

TÜRKİYE BAŞINDAN BERİ TARAFSIZ KONUMUNU SÜRDÜRÜYOR

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" şeklindeki açıklaması, Türkiye'nin tarafsız konumunu ilk günden itibaren ortaya koydu.

İNGİLİZ BASININDAN TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF

Ancak İngiltere basınından The Times gazetesi başta olmak üzere İngiliz gazeteleri, Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı. "Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görseline yer verildi.

"DENİZALTILARI UKRAYNA'DAKİ HEDEFLERİ VURMAK İÇİN KULLANDILAR"

Füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalışıldığı görüldü. Söz konusu haberde, "Rusya'nın, Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda" denildi.