İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler - Son Dakika
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İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler

24.04.2022 07:51
İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması için müzakerelerde bulundu. Ancak İngiliz basınının Türkiye ile ilgili provokasyonu büyük tepki çekti. "Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görselinin kullanılması, füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalıştıkları gözlendi.

Ankara, Rusya- Ukrayna hattında silahların susması için çağrılarını ve girişimlerini sürdürüyor. Rus ve Ukraynalı heyetler hem Antalya hem de İstanbul'da bir araya gelerek ateşkes sağlanması için müzakerelerde bulundu.

TÜRKİYE BAŞINDAN BERİ TARAFSIZ KONUMUNU SÜRDÜRÜYOR

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" şeklindeki açıklaması, Türkiye'nin tarafsız konumunu ilk günden itibaren ortaya koydu.

İngilizlerden skandal provokasyon! Denizaltı fotoğrafıyla Türkiye'yi taraf gibi göstermeye çalıştılar

İNGİLİZ BASININDAN TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF

Ancak İngiltere basınından The Times gazetesi başta olmak üzere İngiliz gazeteleri, Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı. "Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görseline yer verildi.

"DENİZALTILARI UKRAYNA'DAKİ HEDEFLERİ VURMAK İÇİN KULLANDILAR"

Füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalışıldığı görüldü. Söz konusu haberde, "Rusya'nın, Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda" denildi.

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Son Dakika Dünya İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler - Son Dakika


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