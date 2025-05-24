İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye yönelik umutlar İstanbul'daki barış zirvesinde artarken, iki tarafın ateşkes ilan edip etmeyeceği merak konusu oldu. İngiltere medyası ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni hamlesini yazdı.

"RUSYA, UKRAYNA SINIRINA 50 BİN ASKER TOPLADI"

İngiltere merkezli Sky News haber kanalı ise, Rusya'nın Harkiv sınırı boyunca 50 bin asker topladığını bildirdi. Ukraynalı bir asker yetkili, Rus askerlerinin sınır hattında yoğunlaştığını ifade ederken, bazı saldırılarda da bulunduğunu belirtti. Ukraynalı yetkili, bu saldırıların başarılı olamadığını dile getirirken, Rusya'nın saldırı için hazırlık yaptığını belirtti.

RUSYA, SAMİ, HARKİV VE DONETSK'TE 6 YERİ ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Sumi, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 17-23 Mayıs tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler, askeri havaalanı altyapı unsurları, silah ve mühimmat depoları, İHA üretim ve depolama yerleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu ifade edildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 6 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Maryino, Harkiv bölgesindeki Radkovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Aleksandropol, Novoolenovka, Novaya Poltavka ve Bogatır yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyip bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti.

TRUMP: BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.